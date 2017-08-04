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Владимир Путин поддержал просьбу Ивана Цецерского ускорить передачу муниципалитетам земли военных городков

05.08.2017 19:27 ПЛН, Псков

Глава города Пскова Иван Цецерский обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой ускорить передачу муниципалитетам земли военных городков. Свою просьбу он озвучил 5 августа на заседании совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления в Кирове.

Иван Цецерский рассказал, что городская среда военных городков по законодательству не входит в «городскую среду». Земли военведа не переданы в муниципальную собственность. Местные органы власти не могут распоряжаться землей, которая принадлежит министерству обороны.

Глава Пскова попросил президента ускорить реализацию закона, который позволит передать местным органам власти военные земли.

Люди, которые живут в военных городках, не являются собственникам, не могут создавать комфортную среду и участвовать в ее формировании. В результаты органы местного самоуправления вынуждены идти на нарушение закона, заботясь о жителях.

«Поработаем», - ответил президент Владимир Путин. По его словам, реализация данного закона «идет со скрипом». «Органы управления минобороны боятся чего-то потерять. Вы правы, они скорее приобрели бы чем потеряли», - сказал глава государства. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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