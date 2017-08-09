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Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

10.08.2017 13:03 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Ровно неделю назад постоянные ведущие передачи - главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко и публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко - начали разговор о целях, стратегии и тактике партий, участвующих в муниципальных выборах в Псковской области. В тот раз в центре внимания журналистов и радиослушателей оказались оппозиционные политические объединения.

Сегодня речь в прямом эфире пойдет о «партии власти». С чем «Единая Россия» подошла к выборам-2017? В чем ее сильные и слабые стороны? Какова ресурсная база? Ответы на эти и многие другие вопросы прозвучат в программе «Сообразим на троих».

Ведущие проекта «Сообразим на троих» открыты для обратной связи с радиослушателями. Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону прямого эфира 56 73 72.

Трансляция завершена

Источник: Псковская Лента Новостей



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