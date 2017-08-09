Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

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Один месяц в Псковской области будет работать «горячая линия» по нарушениям избирательного законодательства
|Александр Савенко (другие записи автора)
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Чистосердечное признание, или Как псковские политики к Путину взывалиПсковская Лента Новостей представляет текстовую версию авторской программы Александра Савенко «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача, посвященная событиям и явлениям региональной политики, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». День добрый! Начинаем еженедельный обзор событий региональной политики - сказание о том, как наши добры-молодцы лазают по скользкому столбу...
Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).
Ровно неделю назад постоянные ведущие передачи - главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко и публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко - начали разговор о целях, стратегии и тактике партий, участвующих в муниципальных выборах в Псковской области. В тот раз в центре внимания журналистов и радиослушателей оказались оппозиционные политические объединения.
Сегодня речь в прямом эфире пойдет о «партии власти». С чем «Единая Россия» подошла к выборам-2017? В чем ее сильные и слабые стороны? Какова ресурсная база? Ответы на эти и многие другие вопросы прозвучат в программе «Сообразим на троих».
Ведущие проекта «Сообразим на троих» открыты для обратной связи с радиослушателями. Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону прямого эфира 56 73 72.
Трансляция завершена
Источник: Псковская Лента Новостей