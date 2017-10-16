Иван Мешков намерен вновь претендовать на пост сити-менеджера Пскова

Предприниматель, член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Иван Мешков намерен вновь выдвигать свою кандидатуру на пост главы администрации города Пскова. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Он отметил, что, с одной стороны, отозвал свое заявление из конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера Пскова, поскольку решил доработать свою программу развития города, а с другой убежден, что врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников должен включиться в этот выборный процесс. «Исходя из последних политических событий, хотелось бы, чтобы врио губернатора посмотрел на кандидатов, с ними познакомился, изучил их программы развития города. У Пскова много проблем», - подчеркнул Иван Мешков и добавил, что свою программу готовит с командой единомышленников. Она рассчитана на 5 лет и предполагает вывести Псков за это время из кризисных явлений.

Иван Мешков намерен вновь выдвигаться на пост сити-менеджера, как только конкурс будет объявлен повторно. «Без боя сдаваться не буду, планов много, работы много. Из выборного процесса самоустраняться нельзя», - убежден бизнесмен.

Ранее сообщалось, что конкурс на замещение должности главы администрации Пскова признан несостоявшимся. Четверо претендентов на пост сити-менеджера - Андрей Горюнов, Игорь Калашников, Иван Мешков и Вадим Петрухин - отозвали свои заявления и отказались от участия в конкурсе. Таким образом, в данный момент в конкурсной комиссии находятся документы от Сергея Федорова.

Вместе с тем, согласно подпункту «Б» пункта 4.12 «Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Пскова» конкурс признается не состоявшимся. За данное решение члены комиссии проголосовали единогласно.

Источник: Псковская Лента Новостей