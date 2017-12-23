Павел Грудинин выдвинут кандидатом от КПРФ на выборы президента

XVII предвыборный съезд ЦК КПРФ в субботу поддержал кандидатуру директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина для участия в выборах президента РФ в 2018 году, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Съезд по сути дела уже очевидно сейчас единогласно проголосовал за выдвижение Павла Николаевича кандидатом в президенты», - сказал журналистам Г.Зюганов, пишет «Интерфакс».

Г.Зюганов также сообщил, что во второй половине дня на съезде состоится тайное голосование по кандидатуре П.Грудинина.

Г.Зюганов ранее сообщил журналистам, что накануне пленум ЦК КПРФ единогласно выдвинул П.Грудинина в качестве кандидата в президенты, и основанием этому стали праймериз - длительные, «открытые и демократичные дискуссии в среде народно-патриотических сил, объединившихся вокруг КПРФ».

«Мы проводили публичное голосование, в результате этого голосования Грудинин набрал из всех других партий и движений, беспартийных наибольшее количество голосов, он оказался реальным победителем общественного мнения. Вот некоторые праймериз проводят, мы целый год проводили такую работу, и результатом стало то, что вчера пленум единогласно выдвинул Грудинина», - сказал лидер КПРФ.

По его словам, П.Грудинин «очень удачная кандидатура, она олицетворяет ожидания людей». «Это человек, который умеет работать, умеет слушать людей и выполнять свои обещания не на словах», - добавил политик.

Г.Зюганов также заявил, что возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил, выдвигающих директора совхоза имени Ленина П.Грудинина в президенты. «Я утвержден вчера руководителем высшего совета народно-патриотических сил и штабом по избирательной кампании», - заявил Г.Зюганов журналистам в субботу в кулуарах съезда ЦК КПРФ.

Он отметил, что, возглавляя высший совет народно-патриотических сил, будет руководить «по сути дела, политической структурой, которая должна сформировать весь кадровый состав». «С точки зрения политики мы восстанавливаем форму правления советской системы», - сказал Г.Зюганов.

На съезде в субботу Г.Зюганов в преддверии голосования представил программу, с которой кандидат от КПРФ пойдет на президентские выборы. Программа называется «10 шагов к достойной жизни».

Источник: Псковская Лента Новостей