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Политика

ВЦИОМ предсказал явку на президентских выборах, на которую рассчитывает Кремль

01.02.2018 09:12|ПсковКомментариев: 19

Декларируемый россиянами уровень явки на выборы президента РФ составляет 71%, при этом около 70% респондентов заявили, что готовы проголосовать за действующего главу государства Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного 26-28 января Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследователей, лишь 3% россиян заявляют, что точно не пойдут голосовать 18 марта, столько же говорят, что скорее не сделают это. Пока не решили, пойдут на выборы или нет, 11% опрошенных.

69,9% опрошенных заявили, что намерены проголосовать на выборах за Путина. ВЦИОМ отмечает, что по этому показателю «зафиксировано снижение с начала января (с 73,8% по данным опроса 8-10 января)». Кандидата КПРФ Павла Грудинина готовы поддержать 7,2% опрошенных, лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 5,9%, за Ксению Собчак выдвинутую партией «Гражданская инициатива», проголосовали бы 1,2%, за основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского - 0,9%, за главу партии роста, бизнес-омбудсмена Бориса Титова - 0,3%.

В целом, по данным ВЦИОМ, интерес россиян к выборам неуклонно растет: в минувшем декабре в выборах хотели участвовать 63% респондентов, а 8-10 января - уже 67%.

Напомним, что настроения избирателей замеряют также социологи из «Левада-Центр», однако после того, как они спрогнозировали «рекордно низкую явку» на выборах 18 марта 2018 года, запретили публиковать данные свежих опросов (они пообещали сделать это постфактум ). В последний раз результаты их исследований публиковались 13 декабря прошлого года - тогда сообщалось, что о желании прийти на избирательные участки заявляют 58% россиян, а Путин набирает 61% голосов.

Как известно, явка 70% и 70% голосов за Путина - заветный показатель, которого всевозможными способами стремится достичь администрация Кремля, так как в этом случае символический уровень поддержки Путина в стране будет выше 50% от общего числа избирателей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 19Версия для печати
 

 
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