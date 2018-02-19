Политика

Общественно-политическую ситуацию в Пскове обсудили Иван Цецерский и руководители регионального отделения «Родины»

21 февраля глава Пскова Иван Цецерский встретился с руководителем регионального отделения политической партии «Родина» Константином Вилковым и руководителем аппарата отделения Павлом Бикташевым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, в ходе рабочего разговора они обсудили текущие вопросы жизнедеятельности города и общественно-политическую ситуацию в Пскове накануне выборов президента Российской Федерации.

Как сообщил Константин Вилков, комментируя итоги встречи, и у него, и у главы города есть четкое понимание о взаимодействии в рамках текущей ситуации в Пскове и общественно-политической обстановки накануне выборов. «Все рассматривают нашу встречу в призме наших отношений с Иваном Цецерским. У нас были разногласия, и, не исключено, что будут. От своих точек зрения по ключевым вопросам мы не отказываемся. Но надо работать на благо населения. И я, и он живем в одном городе», - подчеркнул Константин Вилков.

В то же время он заметил, что партия «Родина» имеет свой электорат, свою позицию, и имеет право быть услышанной.