Политика

Ксения Собчак подала в суд на Жириновского из-за оскорблений во время теледебатов

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак подала в суд на другого претендента на высший пост в стране - лидера ЛДПР Владимира Жириновского - из-за оскорблений в ее адрес, прозвучавших во время теледебатов на телеканале «Россия-1», модератором которых выступил известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев, сообщает Newsru.

Как сообщили в предвыборном штабе Собчак, «Жириновский позволил себе публично, в крайне неприличной, в том числе нецензурной форме оскорбить, то есть унизить честь и достоинство кандидата на должность президента РФ».

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы кандидата от партии «Гражданская инициатива», подтвердил информацию о подаче иска. «Вся эта площадная брань высокопоставленного деятеля транслировалась в телевизионном эфире и впоследствии была растиражирована СМИ, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, став достоянием многомиллионной зрительской и читательской аудитории», - объяснил он.

«Неизвестно и не имеет значения, по какой причине Жириновский возомнил себя «более равным», чем другие, и позволил себе публично оскорблять другого человека в телевизионном эфире. Возможно, ощущение вседозволенности и безнаказанности сформировались и развились у него в силу особого правового статуса, которым он обладает в течение длительного времени», - говорится в обращении штаба Собчак, которое было направлено генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

Сторонники Собчак уверены в том, что действия Жириновского содержат состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.61. КоАП РФ: оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации.

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, в свою очередь, уже заявила, что комиссия не имеет полномочий оценивать поведение кандидатов в президенты на дебатах.

Тем временем РБК стало известно о том, что Жириновский также намерен подать заявление в Генпрокуратуру в связи с инцидентом в студии «России-1». По мнению лидера ЛДПР, Собчак необходимо осудить по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») за то, что она облила его водой.

«Тяжким преступлением ее поступок не назовешь, он вполне соответствует масштабу личности. Тем не менее тот факт, что кандидат в президенты ведет себя как мелкая хулиганка, должен получить соответствующую оценку правоохранительных органов и граждан», - пояснили в штабе Жириновского.