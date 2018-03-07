Политика

Кандидат в губернаторы Псковской области от партии «Единая Россия», вероятно, будет выбран на региональном политсовете

Кандидат в губернаторы Псковской области от партии «Единая Россия», вероятно, будет выбран на региональном политсовете. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил секретарь политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

Он отметил, что кандидаты в главы муниципальных образований, которых будут избирать в сентябре, пройдут процедуру праймериз по уже знакомой многим модели. То есть принять участие в предварительном голосовании смогут все желающие, обладающие избирательным правом, в муниципальных образованиях будут работать счетные участки.

Что касается кандидата в губернаторы от партии, то выборы его, скорее всего, будут проводиться по другой модели. «Претенденты будут состязаться в рамках регионального политсовета, там же предположительно будет принято решение», - пояснил Александр Котов.

Секретарь политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» добавил, что новых политических звезд в рамках президентской избирательной кампании для себя не открыл, поэтому возложил надежды на губернаторскую кампанию.