Политика

Прием специальных заявлений от избирателей для голосования по месту нахождения УИКи закончат в 14.00 17 марта

17 марта в 14.00 в участковых избирательные комиссиях Псковской области закончится прием специальных заявлений от избирателей для голосования по месту нахождения на выборах президента РФ 18 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной избирательной комиссии.

Напомним, что для тех, кто в день выборов в силу каких-либо обстоятельств не смогут проголосовать по месту регистрации, с 13 марта до 14.00 17 марта еще есть возможность написать специальное заявление для голосования по месту нахождения в участковой избирательной комиссии по месту своей прописки и в день выборов проголосовать по месту фактического пребывания.

В специальном заявлении указываются паспортные данные, ФИО, адрес регистрации и адрес участка, где человек собирается голосовать. На заявление наклеивается специальная марка, которую частично погашают печатью участковой комиссии. Документ выдается гражданину на руки. С этим заявлением и паспортом гражданин в день голосования приходит на указанный участок. Документ передается членам комиссии, человека включают в список избирателей и выдают бюллетень.

Добавим, что 12 марта завершился прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах президента России через пункты приема заявлений и МФЦ. Новым порядком голосования воспользовались более 16 тысяч жителей Псковской области. Эта цифра не включает тех, кто использовал для этого портал «Госуслуги».

Сообщим, 18 марта 2018 года день выборов президента РФ. В Псковской области откроются 638 избирательных участков. Время голосования с 8.00 до 20.00.