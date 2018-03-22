Политика

Лев Шлосберг: Явлинский совершенно не вписывался в эту избирательную кампанию

Бывший кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский совершенно не вписывался в прошедшую избирательную кампанию. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказал руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг.

«Яблочник» пояснил, что Григорий Явлинский - это «воспитанный, образованный, внутренне психически и психологически спокойный европейский политик, который понимает, куда катится страна и к чему это может привести». Лев Шлосберг напомнил, что Григорий Явлинский - единственный кандидат в президенты, который посетил Псковскую область и спокойно разговаривал с местными жителями. «Но люди не слышат тех, кто говорит спокойно», - отметил он.

Политик ответил на вопрос ведущего о том, почему в Псковской области Григорий Явлинский проиграл даже Ксении Собчак, чей штаб не вел активной деятельности в региону. «Мы вышли на выборы с политиком, который 25 лет говорит обществу, что дважды два четыре. Когда приходит новое лицо и говорит, что дважды два пять, то люди идут за новой версией, мало ли получится. Очень тяжело говорить одно и то же одному человеку десятки лет подряд», - добавил Лев Шлосберг.