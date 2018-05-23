Политика

Александр Котов: Все участники предварительного голосования «Единой России» - наша общая команда

Дебаты участников предварительного голосования «Единой России» по довыборам депутата областного Собрания и выборам глав районов активно проходят на территории области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-подхода перед началом форума первичных и местных партийных организаций Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» сообщил секретарь регионального отделения партии, спикер Псковского областного Собрания Александр Котов.

Он рассказал, что по всем избирательным кампаниям подали заявления для участия в предварительном внутрипартийном голосовании 74 человека.

Дебаты, по словам Александра Котова, проходят активно, на некоторых территориях наблюдается высокая конкуренция. Каждый из участников праймериз заявляет свою позицию и знакомит население со своей программой. Особое внимание секретарь регионального отделения партии обратил на то, что участники предварительного голосования получают обратную связь.

«Безусловно, победители голосования станут кандидатами от партии на предстоящих выборах. Но все, кто участвует в процедуре, - это наша общая команда, никто не останется незамеченным», - заверил Александр Котов.

Сегодня в формате форума единороссы проводят процедуру встречи по предстоящим выборам губернатора области. Александр Котов напомнил, что в праймериз по выборам губернатора области принимают участие врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и руководитель регионального исполнительного комитета партии Игорь Сиротин.