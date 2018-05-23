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Политика

Форум реалистов, или «Мы можем больше»

30.05.2018 01:07|ПсковКомментариев: 0

Во вторник, 29 мая, в Пскове прошел масштабный региональный форум «Единой России». На встречу с участниками праймериз по определению кандидата на губернаторские выборы собралось около 500 человек со всей области.

«Гвоздем программы» стало выступление временно исполняющего обязанности губернатора, участника процедуры предварительного голосования Михаила Ведерникова.

За тем, как глава области обозначал однопартийцам проблемное поле, ставил  задачи и призывал к работе на пределе возможностей ради жителей Псковщины, внимательно наблюдал корреспондент ПЛН.

К полудню Большой концертный зал областной филармонии был заполнен до отказа. Сюда из всех муниципалитетов съехались секретари первичных и местных партийных организаций, депутаты различного уровня – члены фракций «Единой России», руководители и сотрудники местных и регионального исполкомов и актив ЕР. 

Когда все были в сборе, в живом исполнении прозвучал гимн России. Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель областного Собрания депутатов Александр Котов напомнил собравшимся об обязательной процедуре предварительного голосования и предоставил слово участникам праймериз.

Первым к микрофону был приглашен врио губернатора Михаил Ведерников.

Пожалуй, ни одно другое слово не звучало в начале его выступления так часто, как слово «проблема». В первые же минуты он употребил его пять раз.

И это при том, что местами врио губернатора использовал синонимы – например, «сложные вопросы». Ситуация в области крайне непростая – и глава региона не пытался ее приукрасить. 

- За полгода моей работы в Псковской области я изучил весь спектр проблем региона… У меня нет никаких иллюзий, я понимаю всю сложность ситуации, - сказал Михаил Ведерников и пояснил, что региональную проблематику он изучил в том числе благодаря встречам с единороссами. 

– На встречах вы поднимали самые разные вопросы: от увеличения времени стоянки поездов на станции Сущево до системных проблем, таких как ремонт образовательных учреждений и домов культуры, долги перед энергоснабжающими организациями, состояние дорожной сети и качество питьевой воды, - рассказал врио губернатора. - Мы вместе разобрали десятки кейсов и проработали возможные пути решения проблем. 

Михаил Ведерников: Мой осознанный выбор – посвятить ближайшие пять лет жизни работе на благо Псковской области

По оценке главы области, начало совместной работы уже можно назвать результативным. И здесь речь идет не только о выделении неких дополнительных средств, но и о «донастройке» текущих возможностей, правильной расстановке приоритетов. Как итог – вполне реальные перемены к лучшему. В выступлении прозвучал ряд фактов и цифр, свидетельствующих о позитивных тенденциях. Кстати, на недавнем Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин отметил Псковскую область: в национальном инвестиционном рейтинге мы поднялись с 83-го на 36-е место. «Это очень хороший показатель нашей с вами работы», - прокомментировал Михаил Ведерников. 

- Но мы можем больше. Говорят, что доброе начало – половина дела. И первые результаты нашего сотрудничества позволяют надеяться на то, что у нас получится составить реальный план приоритетных действий с учетом всех точек зрения. Да, чудес не бывает. Не все обсуждавшиеся вопросы получат свое решение. Бюджет области в 2018 году сложился таким образом, что на все оперативные проблемы средств не хватит ни при каких обстоятельствах. И в 2019 году тоже не стоит рассчитывать на то, что абсолютно всё будет решено. Но работа ведется по всем направлениям, и зачастую находятся дополнительные ресурсы для решения задач.

Пути решения проблем – разные: это и выведение их на федеральный уровень (как пример - получение из федерального центра 750 млн рублей на завершение работ на псковском стадионе «Машиностроитель»), и реализация партийных проектов (например, реконструкция домов культуры в 22 муниципалитетах), и привлечение внешних ресурсов (в прошлом году область добилась  положительной динамики по объему привлеченных инвестиций). 

Останавливаться на достигнутом - нельзя. Перед регионом стоят амбициозные задачи. «Отталкиваться» необходимо от приоритетов, определенных майским указом президента РФ (первоочередными задачами в нем поставлены обеспечение естественного роста численности населения и устойчивого роста реальных доходов граждан, повышение продолжительности жизни, снижение уровня бедности и улучшение жилищных условий). 

- Эти вопросы напрямую отвечают ожиданиям жителей Псковской области, - подчеркнул Михаил Ведерников. - Социологические опросы показывают, что псковичей больше всего волнуют низкий уровень зарплат, рост цен, ситуация в сфере здравоохранения и высокие цены на услуги ЖКХ. Наши направления работы определяют эти два ключевых фактора. Мы будем действовать в соответствии с генеральной линией руководства страны и  прямыми ожиданиями наших жителей.

Наш президент сказал: «Только при постоянном не формальном, заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития». Этот тезис мы в полной мере реализуем в Псковской области, поддерживая открытый диалог с общественными институтами и жителями региона. Кроме того в Псковской области получили новый состав Общественная палата и Молодежный парламент, формируется институт общественных помощников губернатора, активизированы встречи с населением, набирает обороты проект «Команда-2018». Мы все вместе, общими усилиями, будем работать над дальнейшим улучшением качества жизни людей нашего региона.

 
Не так быстро, но, тем не менее, в последние годы возвращается положительная тенденция по доходам, растет промышленность и сельское хозяйство. Мы договорились о реструктуризации части госдолга, вернули санавиацию, достроили, наконец, Перинатальный центр, добились многократного снижения младенческой смертности – у нас много факторов, которые позволяют надеяться на системную и результативную работу.

Михаил Ведерников: На Петербургском экономическом форуме мы подписали 13 соглашений по совместной работе. Это, в том числе, проект стоимостью 13 млрд рублей группы компаний «Титан», в рамках которого планируется строительство нового завода по производству ПЭТФ-гранул и стретч-пленок на территории ОЭЗ «Моглино». Активно развивается Великолукский электротехнический кластер и технопарк. 

Завершая свое выступление, врио губернатора  заявил, что очень рассчитывает на продолжение сотрудничества с единомышленниками, потому что только сообща можно добиться решения амбициозных задач. История Псковской области доказывает, как много можно сделать вместе, напомнил он.

- Русский историк Сергей Соловьев довольно занимательно описывал Псков в своем труде «История России с древнейших времен». Вот, например, что он писал о ситуации за два года до Ледового побоища:«Новгород Великий должен был взять на свою долю борьбу со шведами, а Псков, бедный средствами Псков, должен был вести борьбу с одновременно двумя самыми опасными врагами — Литвою и немцами, при внутреннем неустройстве, при частом отсутствии князя, при ссорах со старшим братом своим Новгородом Великим». Псковской земле не впервой оказываться в сложной ситуации. Но уже вскоре после этого здесь была Псковская республика, построен Довмонтов город, а жители города не раз защищали Русь от иностранных захватчиков.

И сегодня тоже нужно объединиться – «Единой России», жителям Псковской области, всем тем, кто заинтересован в дальнейшем развитии региона.

Нам предстоит несколько лет напряженной работы, наверное, на пределе возможностей. Но я уверен, вместе мы справимся, и у нас получится реализовать самые амбициозные задачи, - заключил Михаил Ведерников.

После этого о своем видении путей развития региона рассказал руководитель регионального исполкома партии, участник предварительного голосования для выдвижения на выборы губернатора Игорь Сиротин. В своем выступлении он отметил, что со многими присутствующими в зале долгое время работал плечом к плечу, и назвал их сильными и талантливыми лидерами, готовыми бороться за родную область. По словам Игоря Сиротина, за последние годы Псковская область уверенно становится все более самостоятельным регионом. С 2010 года валовой региональный продукт области вырос практически в два раза. Доходы консолидированного бюджета региона за этот же срок – в полтора. При этом расходы остаются практически на том же уровне с 2012 года.

- Сейчас, пусть и с огромной поддержкой федерального бюджета, регион постепенно «выравнивается». Появляется возможность направить свои силы не на урегулирование кризиса, а на полноценное развитие. Этот момент уже не за горами, и нам нужно подойти к нему во всеоружии, - сказал он.  

Сигналом для действий назвал Игорь Сиротин Стратегию пространственного развития РФ, подписанную президентом. «Ближайшие годы – шанс для регионов вырваться вперёд, и нам нужно не упустить эту возможность», - призвал руководитель исполкома ЕР.

Игорь Сиротин подчеркнул, что «Единая Россия» слышит людей и делает все возможное для их благополучия

- Опираясь на вашу поддержку, мы сможем и дальше успешно работать в интересах нашего общества. Кто бы ни стал победителем предварительного голосования, в конечном счете, выиграть должны жители Псковской области, - заключил он.

Подводя итог работы форума, секретарь регионального отделения партии Александр Котов напомнил присутствующим, что решение о назначении врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова принял президент России Владимир Путин.

«Мы должны учитывать выбор президента не только во время предварительного партийного голосования, но и на выборах губернатора региона», — заключил он.

К сказанному остается добавить, что предварительное голосование по определению кандидата от «Единой России» на выборах губернатора пройдет 5 июня в рамках  конференции регионального отделения партии. 

Андрей Степанов

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич Путин Владимир Владимирович
Сиротин Игорь Евгеньевич Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Ведерников Михаил Юрьевич Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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