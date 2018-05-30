Политика

Петр Алексеенко обратил внимание на неравное освещение в псковских СМИ деятельности парламентских партий

На неравное освещение в псковских СМИ деятельности парламентских партий обратил внимание лидер регионального отделения КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в своем выступлении перед рассмотрением основной повестки сессии Псковского областного Собрания парламентарий напомнил, что сегодня будет дан официальный старт губернаторской кампании.

«Время проведения выборов крайне неудачное. Об этом говорят давно, и уже ЦИК в лице Эллы Памфиловой это признает и уже предложила перенести их на более поздний срок. Но это в будущем. А сейчас мы будем довольствоваться тем, что есть. Фактически избирательная кампания уже идет. И хотелось бы обратить внимание на неравное освещение в СМИ деятельности парламентских партий», - сказал он.

Коммунист представил аналитику, согласно которой с 1 января по 23 мая в псковских СМИ было опубликовано 5632 материала о парламентских партиях, из низ 2802 - о «Единой России», 1518 - о КПРФ, 818 - о ЛДПР, 494 - о «Справедливой России».

«Ни в какие ворота», по мнению Петра Алексеенко, не лезет частота упоминаний возможных кандидатов на должность губернатора от «Единой России». В то же время потенциальный кандидат от КПРФ упоминается в несколько десятков раз реже.

«Прошу редакцию областной газеты и другие СМИ учесть эти замечания», - заключил он.