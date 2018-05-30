Сергей Петров обошел соперников на предварительном голосовании «Единой России» в Великолукском районе

Действующего главу Великолукского района Сергея Петрова видит кандидатом от «Единой России» на выборах руководителя муниципалитета 1341 местный житель (91,41%), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.
За временно неработающего Владимира Спиридонова проголосовали 197 граждан (13,43%). В поддержку советника главы района Владимира Иванова высказались 153 избирателя (10,43%).
Всего 3 июня в предварительном голосовании «Единой России» в Великолукском районе приняли участие 1467 человек.