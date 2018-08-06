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Политика

ТИК Пскова уточняет списки избирателей перед Единым днем голосования

07.08.2018 16:02|ПсковКомментариев: 2

Территориальная избирательная комиссия Пскова уточняет списки избирателей перед Единым днем голосования 9 сентября. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на общегородском совещании председатель ТИК Пскова Владимир Кротов.

По его словам, в рамках предстоящей избирательной кампании в Пскове будут открыты 93 избирательных участка. Ведется подготовка агитационных материалов и уточнение технических возможностей для проведения процедуры голосования и подсчета голосов.

С картой избирательных участков и материалами, которые были изданы в рамках подготовки к предстоящим выборам, можно ознакомиться на официальном сайте города Пскова, нажав на вкладку «Выборы», добавил Владимир Кротов.

Также он добавил, что на сентябрьских выборах будет применяться система «Мобильный избиратель», которая даст псковичам возможность проголосовать на выборах по месту нахождения, а не регистрации. Для этого нужно лично, с паспортом с 25 июля по 5 сентября обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или МФЦ, а с 29 августа по 5 сентября - в любую участковую избирательную комиссию.

Теги: #Выборы 2018 #ТИК Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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