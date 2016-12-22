Букин обвинил Брячака в попытке рейдерского захвата завода «Плескава»

На днях в общественно-деловых кругах Псковской области появился новый повод для обуждения: уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Псковского завода радиодеталей «Плескава» Андрея Букина прекращено. Эта эпопея длилась почти 8 лет. Уголовное дело было возбуждено в 2009 году по ст. 159.4 УК РФ (мошенничество). Предпринимателя, экс-депутата Псковского областного Собрания обвиняли в том, что в период с 2005 по 2008 годы он своими мошенническими действиями нанес заводу ущерб на общую сумму 251,8 млн рублей. Зимой 2011 года материалы дела были переданы в суд. 5 сентября 2016 года Псковский городской суд постановил прекратить уголовное дело - как отмечалось в судебном решении, в деле имеется два неоспоренных и неотменных решения следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. Доводы обвинения судья Инна Бондаренко посчитала несостоятельными. С Андрея Букина сняли подписку о невыезде. Жирная точка в процессе была поставлена буквально на днях: 20 декабря Псковский областной суд оставил в силе решение городского суда о прекращении уголовного дела в отношении Букина, и сегодня, 22 декабря, экс-директор «Плескавы» встретился с представителями псковских СМИ, чтобы, как говорится, рассказать все, что накипело и ответить на вопросы, которые накопились у журналистов.

Он напомнил, что не соглашался с уголовным делом, оспаривал его в рамках 125-й статьи, но суды рассматривали дело формально, не имея возможности давать полноценную оценку. И вот точка поставлена. «20 числа суд второй инстанции поставил в деле точку, дав свою правовую оценку суду первой инстанции с некими изменениями, но по сути я как гражданин Букин Андрей Геннадьевич полностью освобожден от уголовного преследования, - констатировал экс-директор завода. - Представители второй стороны не согласны с решением суда и заявили о том, что будут его оспаривать. Но это их право. Кроме того, у меня есть информация, что следствие вновь предпримет попытки возбудить уголовное дело. Как все сложится реально - покажет время».

Андрей Букин также подчеркнул, что «на суд и на всех участников процесса было оказано колоссальное информационное давление». «Частный детектив, который собирал информацию, прямо мне сказал, что людям угрожали, люди боялись. Уже сам факт того, что судья был вынужден уйти под госзащиту, еще раз говорит о напряженности процесса. Скорее всего, следственные органы хотели, чтобы суд просто поверил им на слово. Но чувствуется, что в суде первой инстанции есть профессионалы, которые досконально разбираются в деле - не веря кому-то на слово, а детально анализируя каждый документ и вынося свое решение, несмотря на созданное информационное давление», - пояснил экс-директор завода.

По его убеждению, «это был хорошо разработанный сценарий для рейдерского захвата», и его бенефициаром выступил не кто иной, как предприниматель Олег Брячак. При этом он привел целый ряд доводов, на его взгляд, подтверждающих этот факт. «Все 8 лет я просил у следствия документы, подтверждающие факт ущерба, но следствие ссылалось на мнение коммерческих оценщиков и разницу в оценках посчитало ущербом», - пояснил Букин. Также он был удивлен процедурой ареста акций: следствие арестовало не 51%, а только 39% акций. А 11 % почему-то под арест не попали, как и бассейн «Электрон».

«Я когда спрашивал следователя, почему такая избирательная позиция, он открыто говорил: «Вы ж понимаете, Олег Брячак - депутат». То есть открыто, не скрывая, следствие дало мне понять: идите и договоритесь либо с прокуратурой, либо с Брячаком, - пояснил Букин. - Эта схема была рассчитана на то, чтобы исполнить давнюю мечту взять завод под стопроцентный контроль с целью своих задач». Экс-директор «Плескавы» также высказал удивление тем, как шла процедура банкротства: при иске в 16 млн рублей судебные приставы наложили арест на имущество на сумму в разы больше. Также Андрей Букин сообщил журналистам об имевшей место подделке подписей, в частности, подписи экс-председателя Совета директоров завода Вячеслава Яковлева, что «позволило получить большие кредиты на личный бизнес некоторых лиц», в частности, ЗАО «Паллада» и ЗАО «Теко-Терминал».

«Заложено основное производство - первый цех, "сердце" завода. Я слышу в прессе, что Брячак не имеет никакого отношения к "Электрону". То же самое он говорил и на суде. Возникает вопрос: если ты не имеешь отношения, как ты тогда стал поручителем по сделкам "Паллады"? - возмутился Андрей Букин. - Меня обвиняют в том, что я "Электрон" похитил, а пользуется им теперь тот, кто и написал заявление... Вот схема и складывается... Банкротство, подделка подписей акционеров и получение крупных кредитов – это четкая схема действий. Если бы суд признал меня виновным, арестованные акции перешли бы в пользу заявителя».

Экс-директор завода также возмутился, что следственные органы на многое в ходе расследования закрывали глаза. «Вячеслав Яковлев прямо написал заявление о рейдерском захвате, но следствие, почему-то, то теряло документы, то давало отписку, что, мол, свидетель позвонил и сказал, что не может приехать. Смешно. Вот я бы так сказал - извините, я занят и не приеду!» - возмутился Андрей Букин.

Частью общей схемы он также считает митинги и приходы людей на заседания суда. «Но в конечном счете эта схема не сработала. Слава Богу, правосудие существует - это хороший знак для нашего общества. Общество сегодня видит, что реально происходит с "Электроном" и с радиозаводом», - констатировал он.

Также экс-директор завода выразил удивление, что Олег Брячак «не боится использовать политическую трибуну и открыто представлять обществу ложную информацию» в личных интересах. Он убежден, что поведение Брячака является поводом для обсуждения депутатами Псковского областного Собрания. «Если человек использует трибуну для прямых угроз в мой адрес, считаю, это не делает ему чести. Такой человек в моем понимании не может быть депутатом», - резюмировал Букин.

В заключение он выразил пожелание, «чтобы сегодня позиция государства и изменения в стране были направлены на то, чтобы такого больше не происходило и чтобы наши предприниматели были защищены».

На пресс-конференции Андрей Букин также дал понять журналистам, что готов бороться за восстановление производства на заводе «Плескава» и вдохнуть в него вторую жизнь. «В свое время мы создали на заводе новое направление металлообработки.Тогда еще не было санкций и импортозамещения, и дайте мне в то время шанс - производи и производи! Также мы собирались производить устройства для очистки промышленных выбросов - сегодня важность темы экологии обозначена на уровне руководства страны. На той площадке можно было бы этим заниматься, я был готов купить патент у западной компании и завод получил бы новые направления развития», - рассказал Андрей Букин. Сегодня, по его убеждению, завод можно восстановить, и эта площадка обладает всеми необходимыми техническими характеристиками. «Есть газ, энергетика, вода, ливневка, есть корпуса. Не знаю, какое оборудование там осталось, мне сказали заводчане, что там ужас - все вывезли. Но производство на заводе можно возобновить по новым направлениям. Для этого там есть все», - отметил предприниматель. Деньги на открытие производства, по его словам, нужны небольшие, а при желании на дальнейшее развитие можно было бы получить государственную финансовую поддержку по программам Минпромторга.

На уровне акционеров завода также обсуждалась идея создать некоммерческое партнерство и возродить производство под его эгидой. «Уверен, мы найдем общий язык с местной властью в этом вопросе, так как рабочие места нужны», - заявил Андрей Букин.

Отвечая на вопросы журналистов, предприниматель также высказал свое мнение о судьбе стадиона «Электрон». «Когда я стал директором завода, я считал, что в план приватизации социальные объекты попали ошибочно. Для завода такие объекты были непрофильными. Он отдал городу общежитие на Киселева, 8, вопрос обсуждался и по «Электрону» - предлагался вариант застройки. Но я как депутат был категорически против этого. Это место для отдыха горожан... В моем понимании застройка там - кощунство. Там должна быть зона отдыха», - высказал мнение Андрей Букин. Стадион должен принадлежать городу, причем, отдать этот объект муниципалитету нужно бесплатно, убежден он.

Наряду с этим предприниматель сообщил о своем намерении вернуться в политику и участвовать в выборах. «В какой-то степени я уже вернулся, выступая сегодня здесь. «Я член «Единой России», меня из партии не исключали, и спасибо моим партийным коллегам - многие звонили мне и поздравляли, наверное, верили, что не все, что говорится вслух, является правдой. Считаю,что партия власти может и обязана много сделать для народа», - сказал Букин и заявил, что собирается вернуться в политику, на выборный уровень. При этом но не исключил, что в сентябре будущего года примет участие в выборах депутатов гордумы Пскова. «Концепция моего возвращения в политику отрабатывается. Но не исключаю такую возможность», - заявил он.

Напомним, что в среду, 21 декабря, свое мнение о решении суда и ситуации вокруг завода «Плескава» в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» высказал Олег Брячак.

Источник: Псковская Лента Новостей