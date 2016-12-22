Толщина льда на реке Великой достигает 10 сантиметров

ГУ МЧС опубликовано данные результатов ледовой разведки. Как сообщает сайт управления, характер льда, его толщина, прочность во многом зависят от температуры воздуха, продолжительности морозов, состава воды, скорости течения. 22 декабря в целях мониторинга ситуации на зимних водоёмах специалистами Аварийно-спасательной службы Псковской области была проведена ледовая разведка в акватории реки Великой, Псковского и Чудского озёр.

Река Великая

Разведка проходила от Ольгинского моста до Псковского озера. От Ольгинского моста до моста Александра Невского толщина льда 10-20 сантиметров, затем повсеместно по всей акватории реки - 10 см. Наблюдаются промоины в районах н.п. Родина и Писковичи, частые промоины в районе жилого комплекса «Видный». В устье реки частые промоины с большими участками воды, лед повсеместно покрыт слоем воды.

Псковское озеро

Разведка проводилась от устья реки Великой в направлении острова Семский. Толщина льда составляет 10-15 см., лед ровный. Встречаются заломы высотой до 50 см., идущие по трещинам.

Чудское озеро.

Разведка проходила в районе населённых пунктов: д. Спицино, д. Сторожинец, д. Ветвенник, д. Береговая Лунёвщина, д. Устье, д. Синьковщина, д. Лаптовицы, д. Козлов Берег. В ходе разведки было выявлено, что по всему озеру лёд ломаный. В районе д. Устье имеется открытый участок воды шириной около 100 метров на удалении от берега в полтора километра. В районе д. Устье, д Сторожинец ледяные торосы достигают высоты до двух метров, средняя толщина льда по всему озеру составляет от 8 до 10 см.

Главное управление МЧС России по Псковской области обращается ко всем любителям отдыха на водоёмах зимой: будьте предельно осторожны! Воздержитесь от выхода на лед водоемов!

Источник: Псковская Лента Новостей