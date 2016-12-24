МЧС: Три вопроса пожарной безопасности в бане

Традиционным видом досуга в России является отдых в бане или сауне. При этом в сводках время от времени мелькают пожары и возгорания в данных строениях. Причины могут быть самые разные. Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые меры предосторожности, которые стоит выполнять при эксплуатации бани.

Во-первых, следует помнить, что печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. Нарушение правил безопасности может привести к загоранию, поэтому очень важно следить за исправностью печей и дымоходов. Деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными. Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты.

Перед растопкой печи обязательно проверяется наличие тяги в дымообразующих каналах. Если тяги нет, дымоход прогревают путем сожжения небольшого количества топлива. Если и после этого она не появилась, нужно прочистить все дымовые каналы печи. При эксплуатации бани надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала печи. Для растопки печи не рекомендуется использовать жидкое топливо во избежание выброса пламени из растопочного отверстия. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело.

Камни в печи-каменке от постоянного изменения температур подвержены разрушению, и проход через них дымовых газов затрудняется. Поэтому следует время от времени перебирать их и заменять раскрошившиеся камни новыми.

Второй аспект – это электробезопасность: крайне важно следить за состоянием электрический сетей и оборудования в бане. Конечно, от скачков напряжения в сети никто не застрахован, однако за многие вопросы электробезопасности ответственны сами граждане. Монтаж электропроводки в бане должен быть выполнен медным проводом, который прокладывается поверх деревянных конструкций (стен, потолка). Монтаж электропроводки алюминиевым проводом внутри помещений недопустим! Используемый провод должен иметь достаточное сечение. Изоляция провода должна быть не менее чем двойная, изготовлена из материалов, не поддерживающих горение. При проходе через сгораемые конструкции провода должны быть уложены в металлическую трубу. В парилке не должно быть открытой проводки. Более того, через парилку желательно исключить прохождение любой проводки, даже закрытой. Запрещается прокладывать проводку над печкой.

Электрические кабели, подходящие вплотную к парилке в обязательном порядке должны быть защищены огнестойким материалом, способным выдерживать такую температурную нагрузку. Рекомендуется установить в бане устройство защитного отключения. При этом следует его проверять на срабатывание не реже одного раза в месяц.

Все выключатели и защитно-предохранительные устройства должны находиться во входном тамбуре. Также допускается их размещение в предбаннике (комнате отдыха). Не допустима установка выключателей в мойке и парилке. Выключатели, розетки, распаечные коробки должны быть только в брызгозащищенном исполнении, для наружной проводки. Для предотвращения затекания конденсата внутрь приборов, ввод провода в них нужно делать снизу или, с маленькой петлёй, сбоку.

Светильники, применяемые в бане должны быть герметичными, надёжно защищёнными от влаги и высокой температуры. Светильник в парилке должен размещаться так, чтобы предотвратить возможность соприкосновения с веником парильщика.

И, в-третьих, баня, как правило – это деревянное строение, внутренние ее помещения также выполняются из легковоспламеняемых материалов. Поэтому помимо соблюдения правил безопасности при топке печи и при эксплуатации электрических сетей, необходимо и самим быть крайне осторожными при обращении с источниками открытого огня, в том чисел при курении: любая неосторожность может привести к беде. Помните, пожарная безопасность бани практически полностью лежит на ваших плечах! Соблюдая все меры предосторожности, осуществляя правильный уход за оборудованием, вы будете долгие годы наслаждаться своей баней.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните в службу спасения по телефонам «01», «101» или «112».

Источник: Псковская Лента Новостей