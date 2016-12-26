Акция «С Добрым годом!» пополнила копилку программы «Я хочу жить» на 18035 рублей

В канун Нового года, 25 декабря, в ТК «Империал» Благотворительный Фонд развития местного сообщества «Добрый город» провел акцию «С Добрым годом!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде «Добрый город», желающие смогли поучаствовать в беспроигрышной «Лотереи добра», получив всего за 100 рублей возможность выиграть уникальные призы и подарки к Новому году, а заодно помочь в лечении и реабилитации двух девочек - Глафиры Куроптевой из г. Великие Луки и Марияи Тимофеевой из г. Порхов. У обеих девочек диагноз ДЦП.

Среди множества сувениров и подарков, предоставленных партнерами и сувениров от самого фонда «Добрый город», было приятно видеть и детские работы из керамики, ткани, дерева и другие поделки, появившиеся благодаря программе фонда «Искусство дарить добро».

Как отметил директор фонда Андрей Семенов, «мы принципиально, проводя какие-либо акции по сбору помощи, концерты, фестивали, не только привлекаем к благотворительности, но и стараемся показать, что это не только желание пожертвовать, стать чуточку добрее, но и возможность получить положительные эмоции, будь то сувениры, подарки или музыка Доброго рока». Кстати, очередной концерт фестиваля пройдет 14 января 2017 года.

«Очень приятно также видеть на наших праздниках добра, мастер классах, концертах, акциях большое количество волонтеров из ПсковГУ, Академии ФСИН, школ города, готовых помогать в работе фонда, информировать о проводимых акциях, рассказывать, кому оказывается помощь фондом и как можно помочь. Спасибо, что вы с нами», - добавил Андрей Семенов.

Полный фотоотчет можно посмотреть в группе фонда в ВК.

Источник: Псковская Лента Новостей