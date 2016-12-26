Бассейн «Электрон» в Пскове может остаться без теплового пункта

Бассейн «Электрон» в Пскове может остаться без теплового пункта. Об этом сообщается в направленном в адрес «Россельхозбанка» письме директора организации ООО «Областная управляющая компания». Организация является собственником оборудования в спорткомплексе. Копия письма имеется в распоряжении редакции Псковской Ленты Новостей. Приводим текст письма полностью:

«Развлекательно-игровой комплекс «Электрон» имеет важное социальное значение для г. Пскова и Псковской области. На сегодняшний день на площадях РИК "Электрон" проводятся учебно-тренировочные занятия:

- по легкой атлетике ДЮСШ «Надежда» с контингентом занимающихся 70-80 человек в день,

- по футболу в количестве 90-100 человек в день - ДЮСШ «Стрела»,

- боксу, каратэ, кикбоксингу, айкидо в количестве 50-60 человек в день.

Проводятся занятия по физподготовке работников Псковской таможни, УФСБ по Псковской области, а также спортивных клубов города Пскова.

В чаше бассейна обучаются и совершенствуются в плавании 19 групп детей в количестве 300 человек.

В течение года на данном комплексе проводятся городские, областные, Всероссийские и Международные соревнования: по мини-футболу, спортивной аэробике, самбо, тхэквондо, кудо, кобудо, каратэ. График соревнований расписан до июня 2017 года.

Численность работников и обслуживающего персонала комплекса составляет порядка 50 человек.

Также РИК «Электрон» посещают социально незащищённые группы населения в целях оздоровления и реабилитации после заболеваний по рекомендации врачей с 50% скидкой. Предоставляются скидки на разовые посещения пенсионерам и детям с 7 до 14 лет, инвалидам, детям из многодетных и малообеспеченных семей, участникам боевых действий, вдовам участников боевых действий, ветеранам труда. Дети до 7 лет посещают бассейн бесплатно! Все вышеперечисленное имеет важное социальное значение.

В случае прекращения деятельности РИК «Электрон» указанные категории будут вынуждены прекратить тренировочные занятия и утратят возможность реабилитации.

Оборудование, обеспечивающее работу комплекса, принадлежит нашей компании и оценивается примерно в 40 млн. рублей. Поставку тепловой энергии осуществляет АО ПЗР «Плескава». При демонтаже оборудования (куда входит и тепловой пункт), подача тепла прекратиться вследствие чего, с учетом зимнего периода, здание комплекса придет в непригодность или потребует значительных затрат со стороны АО «Россельхозбанк».

С целью сохранения социально-значимого объекта для города и области наша компания готова арендовать здание, что поможет сохранить объект в надлежащем состоянии, жители города и области сохранят возможность заниматься спортом, проводить здоровый досуг и оздоравливаться. АО «Россельхозбанк» не понесет убытков, а напротив будет получать арендную плату.

В случае Вашего согласия, просим дать ответ в кратчайшие сроки: до 16 декабря 2016 года, так как на сегодняшний день продажа абонементов на посещение бассейна прекращена, заключение контрактов с государственными органами на 2017 года невозможно. По истечении указанного срока будет поставлен вопрос о демонтаже всего оборудования и прекращения работы РИК «Электрон» как социально значимого объекта».

Псковская Лента Новостей готова предоставить возможность для ответной публикации всем заинтересованным сторонам.

Источник: Псковская Лента Новостей