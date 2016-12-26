Объявлен сбор средств на лечение сбитого у Ледового дворца хоккейного судьи Николая Кузина

15 декабря на пешеходном переходе у Ледового дворца был сбит судья-информатор псковского чемпионата по хоккею Николай Кузин. Как сообщили Псковской Ленте Новостей близкие мужчины, он возвращался домой с работы после хоккейного матча.

В настоящее время Николай Кузин находится в тяжелом состоянии в больнице. По словам супруги Галины Кузиной, состояние его только ухудшается.

В связи с этим близкие, коллеги и друзья Николая Кузина объявили сбор средств на его лечение. «Давайте не останемся равнодушными, давайте общими усилиями спасем человеку жизнь», - призывают они неравнодушных псковичей.

Денежные средства можно перевести на номер карты: 639002519001288234 (Сбербанк). Получатель Галина Кузина.

Источник: Псковская Лента Новостей