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Объявлен сбор средств на лечение сбитого у Ледового дворца хоккейного судьи Николая Кузина

26.12.2016 10:32 ПЛН, Псков

15 декабря на пешеходном переходе у Ледового дворца был сбит судья-информатор псковского чемпионата по хоккею Николай Кузин. Как сообщили Псковской Ленте Новостей близкие мужчины, он возвращался домой с работы после хоккейного матча.
 
 
В настоящее время Николай Кузин находится в тяжелом состоянии в больнице. По словам супруги Галины Кузиной, состояние его только ухудшается.
 
 
В связи с этим близкие, коллеги и друзья Николая Кузина объявили сбор средств на его лечение. «Давайте не останемся равнодушными, давайте общими усилиями спасем человеку жизнь», - призывают они неравнодушных псковичей.
 
Денежные средства можно перевести на номер карты: 639002519001288234 (Сбербанк). Получатель Галина Кузина.

Источник: Псковская Лента Новостей



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