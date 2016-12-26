Запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией в РФ вступил в силу - Роспотребнадзор

Запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией вступил в силу, сообщает в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.

«В рамках реализации полномочий по контролю за оборотом легальной алкогольной и спиртосодержащей продукции и во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации принято постановление от 23.12.2016 № 195 "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией"», - говорится в сообщении.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции, говорится в документе.

Под запрет не попадает парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласился с предложением главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя более 25%.

Источник: Псковская Лента Новостей