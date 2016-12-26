На акции «Доброе сердце» в Пскове удалось собрать 115 тысяч 274 рубля

На благотворительной акции Псковского областного отделения Российского детского фонда «Доброе сердце» 24 декабря в гипермаркете «Империал» благодаря отзывчивым псковичам удалось собрать 115 274 рубля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, все средства будут направлены в поддержку девятилетнего Никиты из Себежского района - мальчику необходима пересадка почки, для чего требуются дорогостоящие лекарства.

Напомним, что Никита с самого раннего детства перенес уже множество операций, и у него развилась острая почечная недостаточность. Одна почка у мальчика уже удалена, вторая функционирует всего на 30%. Никите жизненно необходима пересадка органа. До, во время и после такой операции требуется дорогостоящее лекарственное лечение для улучшения работы пересаженного органа. Родителям Никиты удалось собрать меньше четверти необходимой суммы, а провести операцию нужно как можно скорее.

Всю субботу более 60 волонтеров Детского фонда - студенты разных факультетов Псковского государственного университета и ребята из волонтерского отряда «Индиго» Псковского политехнического колледжа - рассказывали посетителям о том, как можно поучаствовать в судьбе Никиты. В благодарность за пожертвования добровольцы дарили неравнодушным участникам открытки, изготовленные воспитанниками школ-интернатов, и другие приятные сюрпризы. Волонтеры, не жалея времени и сил, весь день активно призывали жителей и гостей города помочь маленькому Никите. Многие откликнувшиеся не только делали свой вклад, но и передавали мальчику теплые пожелания скорейшего выздоровления.

Помимо денежных пожертвований участники благотворительной акции передавали вещевую помощь для нуждающихся семей (удалось собрать два больших мешка), а также сладкие подарки для детей из Псковской глубинки.

От имени Никиты и его семьи Детский фонд еще раз благодарит всех отзывчивых людей, волонтеров и помощников, чье по-настоящему доброе сердце помогло мальчику обрести шанс на выздоровление.

Источник: Псковская Лента Новостей