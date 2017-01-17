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Псковичей приглашают на родительское собрание по вопросам проведения ЕГЭ и ГИА с руководителем Рособрнадзора

17.01.2017 11:48 ПЛН, Псков

15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства проведет Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году. 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся: 
  • организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9; 
  • содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9; 
  • особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья; 
  • минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы. 
В настоящее время уже принимаются вопросы: 
- по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru 
- на странице Рособрнадзора в социальных сетях 
 
Начало мероприятия — в 11.00 по адресу: Москва, ул. Садовая-Сухаревская. 16, 5 этаж. Телефон для справок +7 (495) 608-61-77. 
 
Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра будет вестись online трансляция. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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