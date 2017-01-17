Псковичей приглашают на родительское собрание по вопросам проведения ЕГЭ и ГИА с руководителем Рособрнадзора

15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства проведет Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся:

организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;

содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9;

особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;

минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.

В настоящее время уже принимаются вопросы:

- по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru

- на странице Рособрнадзора в социальных сетях

Начало мероприятия — в 11.00 по адресу: Москва, ул. Садовая-Сухаревская. 16, 5 этаж. Телефон для справок +7 (495) 608-61-77.

Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра будет вестись online трансляция.

Источник: Псковская Лента Новостей