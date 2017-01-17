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10 кг рыбы изъяла рыбоохрана у браконьеров в Псковской области за неделю

17.01.2017 12:14 ПЛН, Псков

15 административных правонарушений выявили инспекторы рыбоохраны в Псковской области за минувшую неделю. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе

Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, наложено штрафов на сумму 8 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 4 тыс. рублей, изъято 10 кг водных биоресурсов и 43 незаконных орудия лова.

Всего госинспекторами рыбоохраны на территории Северо-Западного федерального округа за неделю выявлено 138 административных правонарушений и наложено штрафов на сумму 535 600 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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