Мы готовы к обновлению - директор ООО «Магеллан» опроверг слова главы администрации Пскова

Информация о том, что руководство псковского рынка «Магеллан» отказывается улучшать облик строения, в котором он располагается, не соответствует действительности. Об этом в интервью Псковской Ленте Новостей заявил директор ООО «Магеллан» Александр Волошенков.

Недоумение у него вызвали слова главы администрации Пскова Игоря Калашникова о том, что руководство рынка отказалось приводить строение в порядок. Напомним, сегодня, 20 января, в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» глава администрации сообщил, что проблема пока не решена. «Чтобы решить вопрос с «коровником» типа «Магеллан», надо его хозяевам что-то предоставить взамен. Мы предлагали коммерсантам, которые там работают, купить альтернативные помещения, но пока вопрос не решен... Мы должны до 20 мая принять с хозяином «Магеллана» решение: предложить несколько мест, чтоб он съехал оттуда», - пояснил глава администрации.

На вопрос, можно ли закрыть проблему, если хозяева рынка приведут строение в более приглядный вид, Игорь Калашников сообщил: «Отказались хозяева».

Александр Волошенков опроверг данную информацию и сообщил, что еще 8 декабря 2016 года бывший директор ООО «Магеллан» в письменном обращении просил Игоря Калашникова согласовать проект реконструкции нестационарного объекта торговли на Рижском 49-Б, представив соответствующие проектные материалы.

В ответном письме от 28 декабря, подписанном заместителем главы администрации Татьяной Ивановой, было отмечено, что «в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на формирование Схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова. Утверждение схемы планируется в июне 2017 года». «На основании изложенного, утверждение проекта реконструкции торгового комплекса «Магеллан» до вынесения проекта Схемы на публичные слушания и утверждения новой схемы считаю нецелесообразным», - сообщила Татьяна Иванова.

По словам Александра Волошенкова, и руководство рынка, и предприниматели, которым там работают, очень переживают из-за создавшейся ситуации. «Поиск нового места и переезд хуже пожара. Ведь еще неизвестно, какая там будет проходимость, а тут у нас есть постоянные клиенты, к нам приходит много горожан, поэтому мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы остаться на прежнем месте и выполнить благоустройство», - пояснил директор ООО «Магеллан». При этом он добавил, что в помещении на Рижском маленькие боксы и дешевая аренда - поэтому предприниматели и не хотели бы переезжать на другие площади.

«"Магеллан" находится не в центре города и не заслоняет никакие объекты культурного наследия. Мы понимаем, что обновиться, конечно, надо, и мы к этому готовы», - сказал Александр Волошенков. Поэтому слова Игоря Калашникова якобы об отказе руководства рынка привести «Магеллан» в надлежащее состояние вызвали у него недоумение. «Мы приложили проект реконструкции, а нам пока не предложили ни места взамен, ни определенного ответа по проекту. Поэтому ситуация непонятная», - заключил директор рынка.

Источник: Псковская Лента Новостей