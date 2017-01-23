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В санатории «Голубые озера» снижены цены на путевки с заездом в понедельник

23.01.2017 15:39 ПЛН, Псков

В санатории «Голубые озера» (Невельский район Псковской области) с января по 22 мая 2017 года снижены цены на путевки с заездом в понедельник, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.
 
 
По информации отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, при размещении в 2-местном 1-комнатном номере отдых и лечение будет стоить 1250 рублей в день, отдых и оздоровление - 1000 рублей в день. Действие акции распространяется на путевки длительностью более 10 дней. При покупке путевки в отделе реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг возможна доставка до здравницы из Пскова до санатория (стоимость услуги - 520 рублей).
 
Напомним, что санаторий «Голубые озера» расположен вдали от промышленных центров, на юге Псковской области, в сосновом бору на берегу живописного озера Малый Иван, плавно переходящего в озеро Большой Иван.
 
Учреждение специализируется на лечении нервной и костно-мышечной систем, органов пищеварения, органов дыхания. В санатории практикуется водолечение: по медицинским показаниям назначаются минеральные ванны, души Шарко, а также прием природной минеральной воды. Применяется физиотерапия, мануальная терапия, лечебная физкультура и другие процедуры, направленные на оздоровление и лечение. К услугам современный Центр отдыха с бассейном, сауной, аромосауной, тренажерным залом.
 
По вопросу приобретения путевок можно обращаться в отдел реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.
 
Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).
 
Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

Источник: Псковская Лента Новостей



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