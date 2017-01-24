180 лет железным дорогам России: интересные страницы истории

24 января 1837 года состоялось публичное опробование поезда с паровозом в присутствии иностранных дипломатов. Сегодня минуло ровно 180 лет со дня этого события.

Нужно отметить, что пробные поездки экипажей на участке между Царским Селом и Павловском начали проводить уже в конце сентября 1836 года. К началу октября в распоряжении дороги имелось 8 вагонов по два каждого класса: «берлины» первого класса, «дилижансы» второго класса, «шарабаны» третьего класса и «вагоны» четвертого класса. Лошади, запряженные в состав, пробегали путь в 3,5 версты за 15 минут.

3 ноября 1836 года император Николай I с семьей проехал на поезде по строящейся Царскосельской дороге от Павловска до села Кузьмино. В этот день состав впервые вел паровоз. После этого события пробные поездки с паровой тягой на данном участке протяженностью 7,5 верст были продолжены, постепенно увеличивалось количество вагонов в поезде.

Грядущая зима явилась решающим периодом для испытания работы дороги. Во время каждой поездки велось тщательное наблюдение за состоянием насыпи, пути, подвижного состава. В целях привлечения публики и искоренения «паровозобоязни» катания были бесплатными.

Совершить путешествие желали многие – нередко пассажирских повозок не хватало, и в поезда включались все вагоны, даже предназначенные для строевого леса. Подобный наплыв публики требовал особой осторожности при движении поезда и соблюдения порядка при размещении пассажиров в вагонах. В связи с этим в январе 1837 года билеты стали продавать.

И вот, 24 января 1837 года на завершенном участке будущей Царскосельской дороги было организовано публичное опробование поезда с паровозом. К путешествию из Павловска в Кузьмино присоединились посланник Голландии, сотрудник французского посольства Д’Аршиак, офицер-кавалергард Жорж Шарль Дантес, сын российского государственного деятеля Августина Бетанкура. Всего в поездке приняли участие 1833 человека, из них 782 пассажира ехали по билетам за 80 копеек серебром, 1051 – за 40 копеек.

Любопытно, что именно тогда были введены первые правила проезда в поезде: в «берлинах» и «дилижансах» запрещалось курить и перевозить собак.

Напомним, официальное открытие Царскосельской железной дороги и ввод в постоянную эксплуатацию участка от Санкт-Петербурга до Царского Села состоялось

Подготовлено пресс-службой Октябрьской железной дороги

Источник: Псковская Лента Новостей