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В Пскове создадут рабочую группу по вопросу благоустройства Корытовского лесопарка

25.01.2017 10:39 ПЛН, Псков

В Пскове создадут рабочую группу по вопросу благоустройства Корытовского лесопарка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, вопрос благоустройства Корытовского лесопарка и прилегающей инфраструктуры был поднят накануне в ходе рабочей встречи главы города Пскова Ивана Цецерского с директором Центра лечебной педагогики Андреем Царевым, депутатом Псковского областного Собрания, председателем Общественной организации инвалидов города Пскова Мариной Борисенковой и членом Общественной палаты города Пскова, членом Псковского отделения Всероссийского общества инвалидов Николаем Петровым.

Поводом для встречи стало обращение к руководителям муниципалитета с просьбой запланировать оборудование пешеходной зоны улицы Яна Райниса на участке от Дамбы до Производственно-интеграционных мастерских и Центра лечебной педагогики. «Не все получатели услуг обеспечиваются подвозом, поэтому некоторые дети и взрослые с инвалидностью из-за отсутствия тротуаров передвигаются по проезжей части, что увеличивает риск несчастных случаев на дороге и препятствует доступности учреждений для маломобильных граждан», - сказано в обращении.

Иван Цецерский подчеркнул, что данная территория требует не только обустройства пешеходной зоны, но и комплексной организации пространства. «Это должно стать местом для отдыха псковичей и гостей города с учетом требований доступности для маломобильных групп», - выразил свою позицию глава города.

Участники встречи сошлись во мнении, что необходимо создать рабочую группу для детального обсуждения этого вопроса, проработки возможных вариантов благоустройства территории и создания концепции ее планировки.

Источник: Псковская Лента Новостей



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