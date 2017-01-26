Участник движения «Свое» Ян Лузин за социально ответственный бизнес

Благодаря социальному проекту движения «Свое» уже более 100 многодетных семей воспользовались возможностью бесплатного посещения аквапарка в городе Пскове. Такую возможность семьи получили благодаря проекту «Социальный паспорт псковича». Новый для региона проект стартовал в сентябре 2016 года. Реализуется инициатива общественным движением «Свое» и общественной организацией «Родительский комитет Псковской области».

Проект, который направлен на обеспечение доступного и разнообразного многодетного семейного отдыха, существует менее года. За это время получить документ успели уже 480 многодетных семей. У проекта порядка 30 партнеров. Почти все партнеры проекта являются участниками движения «Свое». Как и задумывалось изначально, по такому паспорту многодетные могут получать услуги в коммерческих и некоммерческих организациях бесплатно и на льготных условиях.

Одним из первых проект «Социальный паспорт псковича» поддержал участник движения «Свое», генеральный директор группы компаний «ЛУГ», депутат областного Собрания Ян Лузин. Еще весной он заявил о том, что многодетные семьи будут иметь возможность бесплатно посещать первый и единственный в Пскове аквапарк в ТРК «Аваполис».

«Когда мы строили аквапарк, то предполагали, что делаем это, прежде всего, для наших детей. Я считаю, что каждый предприниматель должен нести социальную ответственность, бизнес должен быть социально ориентирован. Именно поэтому мы решили предоставить возможность нашим многодетным семьям пользоваться услугами аквапарка на льготных условиях», - рассказал Ян Лузин.

Председатель «Родительского комитета Псковской области», депутат городской Думы Елена Полонская назвала аквапарк одним из самых крупных партнеров проекта, но подчеркнула, что здесь важен вклад каждого: «Даже если кто-то помог одной семье - это уже замечательно».

Отметим, что при предъявлении «Социального паспорта» только на посещении аквапарка в ТРК «Акваполис» многодетные семьи экономят в год порядка 6000 рублей.

«Спасибо вам и всем, кто думает о наших детках. Получили социальный паспорт, очень довольны и благодарны. Быстро, без бумажной волокиты, с вежливым и добрым отношением к нам. Дай вам Бог здоровья, сил и помощи в таком нужном деле», - отавила комментарий в группе общественной организации многодетная мама Светлана Яковенко.

Подробную информацию о том, как получить «социальный паспорт» или стать партнером проекта, можно узнать в группе общественной организации «ВКонтакте».

Источник: Псковская Лента Новостей