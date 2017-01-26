Наталья Вдовина хочет вернуться на пост главы комитета по природопользованию через суд

Экс-председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Наталья Вдовина обратилась в Псковский городской суд с иском о восстановлении на государственной (муниципальной) службе в связи с признанием приказа в отношении государственного (муниципального) служащего незаконным. Как сообщается в карточке дела на сайте суда, документ был принят к рассмотрению 11 января, первое заседание должно было состояться 25 января.

Ответчиком выступает администрация Псковской области.

Напомним, 2 декабря губернатор Псковской области Андрей Турчак освободил Наталью Вдовину от занимаемой должности председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды в связи с утратой доверия. Причиной такого решения послужили результаты проверки о соблюдении требований к служебному поведению госслужащего, которую проводило управление по противодействию коррупции администрации региона по распоряжению губернатора. Проверка установила наличие в деятельности Натальи Вдовиной фактов коррупционных правонарушений.

До поступления на государственную службу Наталья Вдовина работала в одном из юридических лиц, директором которого являлся Юрий Гуков. В августе 2013 года Наталья Вдовина была назначена заместителем председателя Госкомитета, в апреле 2014 года - председателем. Впоследствии при подаче заявки на сопровождение инвестпроекта «Создание производства по глубокой переработке древесины в Псковской области» от ООО «Торговый дом «Кутекром», директором которого также является Юрий Гуков, Наталья Вдовина не уведомила руководство области о возможном конфликте интересов. Более того, установлено, что руководитель Госкомитета лично сопровождала инвестпроект и получала необходимые согласования в федеральных министерствах и ведомствах. Таким образом, Наталья Вдовина нарушила федеральные законы «О государственной службе» и «О противодействии коррупции».

Распоряжением губернатора региона временное исполнение обязанностей председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды было возложено на Татьяну Козину, занимавшую должность первого заместителя председателя Госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды.

На днях появилась информация о том, что возглавить Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды может руководитель управления Росприроднадзора по Псковской области Виктор Мусатов.

Источник: Псковская Лента Новостей