Наталья Вдовина хочет вернуться на пост главы комитета по природопользованию через суд

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Я ухожу из партии «неСправедливая Россия», но остаюсь в большой региональной политике - Иван Васильев95
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Лже-памятник как памятник лжи«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Поразительно, насколько легко наш народ воспринимает ложь. Любую ложь можно скормить нашему народу. Проглатывает только так, за...
Экс-председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Наталья Вдовина обратилась в Псковский городской суд с иском о восстановлении на государственной (муниципальной) службе в связи с признанием приказа в отношении государственного (муниципального) служащего незаконным. Как сообщается в карточке дела на сайте суда, документ был принят к рассмотрению 11 января, первое заседание должно было состояться 25 января.
Ответчиком выступает администрация Псковской области.
Напомним, 2 декабря губернатор Псковской области Андрей Турчак освободил Наталью Вдовину от занимаемой должности председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды в связи с утратой доверия. Причиной такого решения послужили результаты проверки о соблюдении требований к служебному поведению госслужащего, которую проводило управление по противодействию коррупции администрации региона по распоряжению губернатора. Проверка установила наличие в деятельности Натальи Вдовиной фактов коррупционных правонарушений.
До поступления на государственную службу Наталья Вдовина работала в одном из юридических лиц, директором которого являлся Юрий Гуков. В августе 2013 года Наталья Вдовина была назначена заместителем председателя Госкомитета, в апреле 2014 года - председателем. Впоследствии при подаче заявки на сопровождение инвестпроекта «Создание производства по глубокой переработке древесины в Псковской области» от ООО «Торговый дом «Кутекром», директором которого также является Юрий Гуков, Наталья Вдовина не уведомила руководство области о возможном конфликте интересов. Более того, установлено, что руководитель Госкомитета лично сопровождала инвестпроект и получала необходимые согласования в федеральных министерствах и ведомствах. Таким образом, Наталья Вдовина нарушила федеральные законы «О государственной службе» и «О противодействии коррупции».
Распоряжением губернатора региона временное исполнение обязанностей председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды было возложено на Татьяну Козину, занимавшую должность первого заместителя председателя Госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды.
На днях появилась информация о том, что возглавить Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды может руководитель управления Росприроднадзора по Псковской области Виктор Мусатов.
Источник: Псковская Лента Новостей