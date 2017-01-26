Псковская таможня выдвинута на участие в конкурсе «Лучшая пограничная таможенная служба»

Северо-Западное таможенное управление выдвинуло Псковскую таможню на участие в конкурсе «Лучшая пограничная таможенная служба». Это стало возможным благодаря эффективной работе таможни и высоким результатам, которые были достигнуты, в частности, в 2016 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил начальник Северо-Западного таможенного управления Александр Гетман на брифинге перед началом торжественного собрания по итогам работы Псковской таможни в 2016 году.

«Что касается правоохранительной деятельности, в 2016 году Псковской таможней возбуждено 60 уголовных дел и составлено свыше 1590 административных протоколов. Положительной оценки заслуживает опыт Псковской таможни в части расследования преступлений, связанных с попытками ввоза иностранных транспортных средств под видом транспортных средств из Таможенного Союза», - сообщил Александр Гетман.

Также положительно оценивается работа сотрудников Псковской таможни по борьбе с контрафактом в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу. Так, в прошлом году таможней выявлено свыше 50 тыс единиц полиграфической продукции с незаконно нанесенной символикой предстоящего чемпионата. «В целом результаты работы Псковской таможни позволили СЗТУ выдвинуть ее в качестве кандидата на номинацию «Лучшая пограничная таможня федеральной таможенной службы», а МАПП «Убылинка» выдвинут на номинацию «Лучший пограничный таможенный пост», заключил Александр Гетман.

Источник: Псковская Лента Новостей