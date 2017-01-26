После реорганизации Псковская таможня станет самым крупным по штатной численности подразделением СЗТУ - Александр Гетман

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Лже-памятник как памятник лжи«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Поразительно, насколько легко наш народ воспринимает ложь. Любую ложь можно скормить нашему народу. Проглатывает только так, за...
Псковская таможня станет самым крупным по штатной численности подразделением Северо-Западного таможенного управления после реорганизации, которая ее ждет с 1 февраля текущего года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил начальник СЗТУ Александр Гетман на брифинге перед началом торжественного собрания по итогам работы Псковской таможни в 2016 году.
Он напомнил, что реорганизация Псковской таможни путем присоединения Себежской таможни проводится строго в соответствии с утвержденным планом мероприятий СЗТУ. «Основная нагрузка, в первую очередь, ложится на Псковскую и Себежскую таможню, тем не менее все подразделения СЗТУ, так или иначе, участвуют в этой работе, в том числе путем оказания практической и методической помощи», - пояснил Александр Гетман.
Он напомнил, что посты Себежской таможни в полном составе переведут в состав Псковской таможни, и их компетенция в связи с переподчинением никак не изменится. «88 процентов штатной численности Себежской таможни также переходит в Псковскую таможню, и с 1 февраля Псковская таможня становится самой крупной по штатной численности в Северо-Западном таможенном управлении - ее численность превысит 1,5 тыс. человек», - сказал начальник СЗТУ.
В целом он оценил работу, которая проводится в преддверии реорганизации Псковской таможни, как достаточно организованную, и выразил уверенность, что никаких проблем для участников внешнеэкономической деятельности данная реорганизация не создаст.
Источник: Псковская Лента Новостей