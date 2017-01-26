После реорганизации Псковская таможня станет самым крупным по штатной численности подразделением СЗТУ - Александр Гетман

Псковская таможня станет самым крупным по штатной численности подразделением Северо-Западного таможенного управления после реорганизации, которая ее ждет с 1 февраля текущего года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил начальник СЗТУ Александр Гетман на брифинге перед началом торжественного собрания по итогам работы Псковской таможни в 2016 году.

Он напомнил, что реорганизация Псковской таможни путем присоединения Себежской таможни проводится строго в соответствии с утвержденным планом мероприятий СЗТУ. «Основная нагрузка, в первую очередь, ложится на Псковскую и Себежскую таможню, тем не менее все подразделения СЗТУ, так или иначе, участвуют в этой работе, в том числе путем оказания практической и методической помощи», - пояснил Александр Гетман.

Он напомнил, что посты Себежской таможни в полном составе переведут в состав Псковской таможни, и их компетенция в связи с переподчинением никак не изменится. «88 процентов штатной численности Себежской таможни также переходит в Псковскую таможню, и с 1 февраля Псковская таможня становится самой крупной по штатной численности в Северо-Западном таможенном управлении - ее численность превысит 1,5 тыс. человек», - сказал начальник СЗТУ.

В целом он оценил работу, которая проводится в преддверии реорганизации Псковской таможни, как достаточно организованную, и выразил уверенность, что никаких проблем для участников внешнеэкономической деятельности данная реорганизация не создаст.

Источник: Псковская Лента Новостей