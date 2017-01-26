Президент РФ вручил наместнику Псково-Печерского монастыря орден Александра Невского

Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон стал кавалером ордена Александра Невского. Государственную награду священнослужителю в четверг, 26 января, в Кремле вручил лично президент России Владимир Путин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Глава государства в ходе церемонии поздравил тех, чьи выдающиеся успехи в профессии, на ратном поприще, в общественной деятельности заслужили высокую оценку Родины. «Хотел бы особо отметить и значимость духовного наставничества, которому посвятили себя митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон и архимандрит Тихон, а также их огромный вклад в сохранение историко-культурного наследия нашей страны», - сказал Владимир Путин.

Архимандрит Тихон в свою очередь поблагодарил Владимира Путина за высокую награду и отметил, что она принадлежит архимандриту Адриану (Кирсанову), архимандриту Алипию (Воронову) и другим уважаемым монахам-фронтовикам.

Согласно тексту указа, архимандрит Тихон (в миру Алексей Николаевич Секретарев) удостоен ордена за большой вклад в развитие духовных и культурных связей. Он - наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря с 1995 года. Приоритетные направления его деятельности - сохранение многовековых духовных традиций Псково-Печерского монастыря, содержание в образцовом порядке историко-культурного ансамбля 15 века, духовно-просветительская деятельность, прием паломников, социальное служение и благотворительность, военно-патриотическое воспитание молодежи.

За последние годы под руководством архимандрита оказана помощь в строительстве и ремонте нескольких часовен и храма в Печорском районе Псковской области, в Эстонии, в Республике Татарстан. Построен и открыт Паломнический центр в Печорах, вторая очередь Странноприимного дома на 100 человек, функционирует Дом милосердия. С благословения архимандрита Тихона оказывается помощь малоимущим жителям города Печоры и многодетным малообеспеченным семьям, социальным и образовательным учреждениям Печорского района. Каждый год под руководством Тихона монастырь организует отдых детей в православном лагере «Вестники», проводит Корнилиевские духовно-просветительские чтения.

Источник: Псковская Лента Новостей