В Госдуме одобрили запрет на ненормативные и нелепые имена детей

В России детям нельзя будет давать ненормативные и совсем уж нелепые имена - такой запрет рекомендовал ввести комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, одобрив поправки сенатора Валентины Петренко. Как пишет «Российская газета», комитет рекомендовал принять их в первом чтении.

Согласно законопроекту, детям нельзя будет давать имена в виде цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, с использованием ненормативной лексики. А также имя не может содержать указание на ранги, должности - например, нельзя назвать ребенка «Президентом».

Действующее законодательство предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребенку. Органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности или некультурности.

«Имя индивидуализирует гражданина и имеет значение для обеспечения и защиты его субъективных гражданских прав. Все гражданские права и обязанности гражданин приобретает под собственным именем», - подчеркнула Петренко.

По данным органов ЗАГС города Москвы, среди самых необычных имен, которые получили мальчики: Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. У девочек: Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, София-Солнышко.

Автор также напоминает об истории мальчика с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных - Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Ребенок до сих пор живет без оформленных документов.

Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании заявил, что в поправках есть положительные идеи. Например, «чтобы цифрами нельзя было называть и должностями, например, премьер-министром».

«Я вспоминаю случай, когда Аргентина выиграла очередной чемпионат, и человек назвал ребенка именем всех членов сборной Аргентины», - сказал Крашенинников. Однако инициатива требует большой доработки во втором чтении, заявил он.

Ко второму чтению список «запретных имен» может расшириться - пополниться также названиями месяцев и так далее.

Источник: Псковская Лента Новостей