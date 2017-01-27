Врач-онколог из Одессы: Псковская область предлагает один из самых объемных соцпакетов для медработников

Онколог-дерматолог Псковского онкологического диспансера Елена Букша считает, что Псковская область предлагает один из самых объемных социальных пакетов для медицинских работников. Помимо предоставления места работы по специальности и выплаты «подъемных» при первичном трудоустройстве врачебные кадры обеспечивают служебным жильем, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Эти составляющие стали решающим фактором при выборе именно Псковской области в качестве региона проживания, рассказала молодой специалист. Елена Букша переехала в Псков из Одессы (Украина) по программе переселения соотечественников вместе с мужем, врачом-стоматологом, и сыном. Супруги трудоустроились в лечебные учреждения Пскова, а также получили сначала в аренду, а затем и в пользование новую квартиру.

«Жилье - это немаловажный вопрос для людей любой специальности и возраста. А для врачей, которые решили переехать жить в другую страну, другую область, где остро требуются узкие специалисты, это, конечно, первостепенно. Это хороший бонус к мотивации доктора, чтобы он переехал», - прокомментировала Елена Букша свое решение.

Врач-травматолог, хирург Детской областной клинической больницы многодетный отец Евгений Васильев также считает, что решение жилищного вопроса не только способствует тому, чтобы врачебные кадры оставались в регионе, но и стимулирует их работать еще продуктивнее.

«Я рад, что нас поддерживают, нам помогают, и мы в свою очередь ответим тем же. Мы будем делать все, чтобы никому и никогда не было стыдно за нашу профессию. По крайней мере, мы с супругой планируем теперь отдать все силы и возможности на то, чтобы наши пациенты всегда улыбались», - подчеркнул Евгений Васильев.

Ранее сообщалось, что еще четыре семьи врачей, работающие в лечебных учреждениях области, получили ведомственные квартиры. Служебное жилье расположено в новых многоквартирных домах по ул. Балтийской и Владимирской и находится в оперативном управлении лечебных учреждений. Среди обладателей новых квартир - семьи молодых врачей, переехавших в регион из Донецкой области, Одессы, а также многодетная семья врачей из Пскова. Специалисты работают в Псковской городской поликлинике, Псковском онкологическом диспансере, Псковской межрайонной больнице, Детской областной клинической больнице.

Источник: Псковская Лента Новостей