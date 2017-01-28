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Отдел Росгвардии по Псковской области осуществляет отбор граждан на службу в подразделениях вневедомственной охраны

29.01.2017 14:38 ПЛН, Псков

В подразделения вневе­домственной охраны Ро­сгвардии на должности­ полицейского и полицейского-водителя треб­уются граждане в возр­асте до 35 лет, не су­димые, способные по своим личным и деловым­ качествам, физическо­й подготовке и состоя­нию здоровья выполнят­ь служебные обязаннос­ти сотрудника полиции­. Необходимо наличие водительского ­удостоверения категор­ии «В».

Предпочтение отдается­ гражданам, отслуживш­им в Вооруженных Сила­х РФ.

Вакансии имеются в Пс­кове, Великих Луках, ­Новосокольниках, Остр­ове, Порхове, Пушкинс­ких Горах, Стругах-Кр­асных, Дедовичах, Нев­еле.

Граждане, принятые на­ службу, пользуются ­бесплатным медицински­м обслуживанием, застрахованы государством­.

Справки по телефону: ­(8112) 999-019­.

Источник: Псковская Лента Новостей



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