Жители улицы Балтийской просят провести общественные слушания по строительству нового храма в Борисовичах

Жители улицы Балтийской в Пскове просят провести общественные слушания по строительству храма апостола Андрея Первозванного в деревне Борисовичи у новой школы.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей пскович, проживающий в новом микрорайоне, местные жители хотят обсудить целесообразность строительства церкви у общеобразовательной школы. «У нас только недавно появилась автобусная остановка, нам нужны поликлиника, детские сады, а решение принимается по храму. Зачем нужен храм в спальном районе, да еще в непосредственной близости к школе? Чтобы 1350 детей смотрели в окна, как везут отпевать покойников? В Пскове достаточно храмов, в которые можно сходить и помолиться, есть много церквей, которые требуют работ по восстановлению и сохранению. Но зачем строить новый храм в спальном районе?» - высказал свое мнение горожанин.

По его словам, жители д. Борисовичи планируют обратиться к представителям различных органов власти, включая депутатов по округу, с требованием провести публичные слушания по вопросу строительства храма и обратить внимание на мнение общественности.

Напомним, что 24 января митрополит Псковский и Порховский Евсевий провел встречу с губернатором Псковской области Андреем Турчаком. Владыка и губернатор области побывали на месте планируемого строительства храма апостола Андрея Первозванного, где состоялось совещание, посвященное возведению нового храма в районе Завеличья города Пскова. В обсуждении также приняли участие глава администрации города Пскова Игорь Калашников, главный архитектор города Пскова Сергей Кондратьев, ректор Свято-Тихоновской Православной гимназии города Пскова протоиерей Андрей Вахрушев, архитекторы и строители.

Источник: Псковская Лента Новостей