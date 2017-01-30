Путин предлагает обязать атаманов отчитываться о доходах

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, предусматривающий внесение поправок в закон «О государственной службе российского казачества».​

В случае принятия нового закона, проект которого опубликован 30 января в базе Госдумы, на атаманов казачьих войсковых обществ России будет возложена обязанность декларировать сведения о своих доходах и расходах, а также имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, войсковые атаманы обязаны представлять сведения о доходах, расходах и имуществе своих супруг и несовершеннолетних детей, сообщает РБК.



За непредставление таких сведений, а равно предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений внесенный президентом законопроект предусматривает наказание в виде досрочного увольнения с поста. Решение об отставке провинившегося атамана может быть принято высшим органом управления войскового казачьего общества по представлению Федерального агентства по делам национальностей.



Согласно тому же законопроекту, члены внесенных в госреестр казачьих обществ получат право занимать должности, на которые распространяются запреты, установленные антикоррупционным законодательством. Условием занятия таких должностей станет отказ от получения зарплаты в самом казачьем обществе, а также исполнять в нем «полномочия, связанные с осуществлением казачьим обществом приносящей доход деятельности».



Необходимость снятия запрета на занятие реестровыми казаками государственных и муниципальных должностей, на которые распространяются антикоррупционные ограничения, в пояснительной записке к законопроекту объясняется тем, что такой запрет может привести к дискриминации казаков «с конституционно-правовой точки зрения».



«Несение государственной и иной службы является значимой частью правового статуса членов казачьих обществ, а организация их привлечения к несению государственной и иной службы является одной из важнейших задач руководства казачьих обществ, включая атаманов казачьих обществ», - подчеркивается в документе.



В настоящее время в госреестр России включено 11 войсковых казачьих обществ - Центральное (объединяет казаков Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей и Москвы), Волжское, Донское, Енисейское, Забайкальское, Иркутское, Кубанское, Оренбургское, Сибирское, Терское и Уссурийское.

Источник: Псковская Лента Новостей