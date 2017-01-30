Книгу о природном богатстве Псковской области подарил почетному сотруднику органов госбезопасности Антону Лихачеву Андрей Турчак на день рождения

Житель Пскова, почетный сотрудник органов госбезопасности Антон Лихачев отметил свой 101-й день рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, с этой знаменательной датой в понедельник, 30 января, полковника КГБ в отставке лично поздравил губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Глава региона пожелал ветерану здоровья, вручил цветы и подарок. «Вы мне в прошлом году подарили книгу, а я вам - в этом году. Это о нашем природном богатстве, о том, чем богата Псковская область, наша земля. На досуге посмотрите», - обратился Андрей Турчак к юбиляру.

В свою очередь дочь Антона Лихачева Нина, которой исполнился 71 год, отметила, что ее отец без книги вообще не может жить. По ее словам, он интересуется новостями, читает газеты, художественную литературу. «Секрет долголетия отца в работе и в интересе к жизни», - подчеркнула она.

От Управления ФСБ России по Псковской области ветерана ведомства поздравил начальник Алексей Кальян. «Весь Дальний Восток передает вам привет. Все вас уважают, помнят», - сказал начальник областного УФСБ.

После гости пообщались с именинником за чашкой чая. Ветеран КГБ рассказал, что испытывает особые чувства к Псковской области. «Здесь истоки российской государственности, земля, с которой связаны имена князя Игоря, княгини Ольги и других выдающихся деятелей, которые прославили российский народ. Наша задача - прославлять нашу Россию, как все наши предки», - сказал Антон Лихачев.

Антон Лихачев родился 29 января 1916 года в Смоленской области в многодетной семье крестьян. В 1939 году поступил на службу в УМВД, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела. Дважды в 1945 и 1947 годах находился в специальных командировках на территории Маньчжурии в качестве руководителя оперативной группы УМГБ по Хабаровскому краю. Под его руководством оперативный состав подготовил и осуществил 49 операций по выводу и приему агентуры. За образцовое выполнение заданий командования удостоен высоких государственных наград. В Псков Антона Лихачева перевели в 1960 году, в январе 1967 года он был уволен в запас. С тех пор Антон Лихачев активно участвует в работе ветеранской организации управления, встречается с молодыми сотрудниками, выступает в местных СМИ.

У именинника пять правнуков и пять внуков. Самому старшему внуку 43 года, самой младшей правнучке 8 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей