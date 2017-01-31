ОГО! Детский парк без лошадей

В последние месяцы тема лошадей в Детском парке Пскова вызывает бурную общественную дискуссию. Наряду с противниками такого использования парка, убежденными, что Детский парк - не ипподром, а место для отдыха горожан с детьми, есть и те, кто поддерживает лошадников, считает, что возможность покатать детей - благо. При этом существуют правила, согласно которым Детский парк - не место для оказания подобных услуг. На минувшей неделе прошло несколько межведомственных рейдов по незаконному катанию на лошадях, встреч лошадников с представителями властей, после которых часть из них выразила желание пойти на компромисс и принять правила, предложенные администрацией Пскова. Это не понравилось их конкурентам и обострило и без того непростые отношения лошадников другу с другом. В проблеме пытался разобраться корреспондент ПЛН-ТВ Андрей Буянов. За и против - в программе «ОГО!»

Источник: Псковская Лента Новостей