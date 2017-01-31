Публичные слушания по изменениям в устав Пскова начались в Псковской городской Думе

Публичные слушания по вопросу внесения изменений в устав Пскова начались в зале заседаний Псковской городской Думы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, ведет слушания глава города Пскова. В зале присутствуют чиновники администрации Пскова, депутаты гордумы, представители общественности и средств массовой информации.

В общей сложности в пакет свежих изменений устава планируется внести 16 пунктов. Одна из корректоровок касается изменения численного состава депутатов городского парламента, избираемых по одномандатным округам, с 12 до 15.

В частности, часть 2 статьи 22 Устава города планируется изложить в следующей редакции:

«Псковская городская Дума состоит из 25 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Выборы проводятся по смешанной избирательной системе: 15 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 10 депутатов избираются по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за единые списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями, в порядке, определяемом федеральным законом и законом Псковской области».

Еще одно изменение касается статьи 28 Устава. В ней предлагается исключить пункт 8, согласно которому глава города обладает правом решающего голоса на сессиях гордумы.

Добавим, все озвученные изменения в устав должны быть утверждены на сессии Псковской городской Думы, а затем будут направлены на госрегистрацию.

Источник: Псковская Лента Новостей