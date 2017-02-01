Минкультуры РФ отказалось от централизации закупок для реставраций

Минкультуры РФ решило прекратить делать централизованные закупки в сфере реставрации, сообщила пресс-служба ведомства журналистам в среду.

«Министерством культуры РФ принято решение об отказе от централизации закупок в части реставрации. Предполагаемая централизация предусматривала, в том числе, организацию и проведение конкурсных процедур для подведомственных учреждений», - заявили в пресс-службе.

Однако, по данным пресс-службы, в ходе взаимодействия с подведомственными учреждениями в части предоставления необходимого комплекта документов на начальном этапе произошли технические сбои. «В связи с чем было принято решение проводить конкурсные процедуры самостоятельно учреждениями, как было регламентировано ранее», - рассказали в ведомстве.

Там пояснили, что по результатам реализации федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" в доходную часть федерального бюджета возвращены средства в объеме 1,7 млрд рублей, предназначенные на выполнение ремонтно-реставрационных работ в 2016 году.

«В связи с ненадлежащим исполнением условий государственных контрактов с подрядными организациями всего расторгнуто 74 государственных контракта, из них по соглашению сторон расторгнуто 48, в одностороннем порядке - 26», - сказали в ведомстве.

Там считают, что эти факты подтвердили необходимость разделения функций госзаказчиков, в том числе для усиления контроля за исполнением государственных контрактов, своевременного предупреждения возможных срывов сроков исполнения работ, а также самостоятельного осуществления государственным заказчиком функций технического надзора.

В то же время происходящие изменения направлены только на усиление контроля в сфере размещения госзаказа. Это минимизирует количество объектов у одного госзаказчика, что позволит более качественно осуществлять надзорные функции, считает Минкультуры.

Предполагается, что функции госзаказчиков будут разделены между тремя федеральными государственными культурными учреждениями (ФГКУ), подведомственными Минкультуры России. При этом «Центрреставрация» останется государственным заказчиком по государственным контрактам, заключенным в 2016 году, включая переходящие на 2017 год, и по остаткам дебиторской задолженности 2016 года. «Новые конкурсные процедуры на ремонтно-реставрационные работы в 2017 году "Центрреставрацией" объявляться не будут.

ФГКУ "Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" выступит государственным заказчиком в части работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Северо-Западного федерального округа, а ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" - в части остальных мероприятий», - заключили в Минкультуры.

Принципы их взаимодействия с Минкультуры России не изменятся. Ведомство будет осуществлять контроль за деятельностью подведомственных ФГКУ.

По данным министерства, вопрос дальнейшего функционирования ФГКУ «Центрреставрация» Министерством культуры РФ будет решен после закрытия ФГКУ «Центрреставрация» всех бюджетных обязательств, принятых в рамках заключенных государственных контрактов 2016-2017 годов.

Источник: Псковская Лента Новостей