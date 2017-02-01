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В правительстве опровергли сообщения о решении повысить пенсионный возраст

01.02.2017 12:48 ПЛН, Псков

Решение о повышении пенсионного возраста в правительстве не принято. Об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, пишет ТАСС.

«Нет, правительством не принято решение о повышении пенсионного возраста», - сказал он. «У нас нет никаких сроков по этому поводу и никаких поручений», - уточнил министр.

«Наверное, эксперты что-то сейчас делают, что-то обсуждают, какие-то расчеты ведут, и так далее. Мы считаем, что еще время для этого не наступило», - подчеркнул Топилин.

Пресс-секретарь вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец Иван Слепцов также заявил ТАСС, что «правительство не принимало никаких решений о повышении пенсионного возраста».

В Пенсионном фонде России (ПФР) ТАСС сообщили, что ведомству не поступало поручений рассчитать динамику расходов на выплату пенсий при условии повышения пенсионного возраста. «ПФР не вел никаких расчетов по якобы принятому решению о повышении пенсионного возраста. Кроме того, такого решения нет. Эксперты часто говорят о такой инициативе, но это лишь их мнение», - сообщила ТАСС пресс-секретарь ПФР Марита Нагога.

Ранее газета «Известия» сообщила со ссылкой на два источника, близких к правительству, что принципиальное решение повысить пенсионный возраст для россиян уже принято, сейчас ведутся дискуссии о том, когда объявлять об этом решении, а также о конкретных параметрах повышения пенсионного возраста с учетом детального анализа социально-экономических последствий. По сведениям издания, сейчас определяется, на сколько повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан.

Источник: Псковская Лента Новостей



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