Роспотребнадзор предложил штрафовать россиян за перевозку и хранение санкционных продуктов

Роспотребнадзор разработал поправки к Кодексу об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за перевозку, хранение и продажу продуктов, которые запрещено ввозить в Россию, сообщает «Медуза».

За нарушение новой статьи предлагается штрафовать граждан на сумму от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены штрафы до 50 тысяч, для юридических лиц - до 100 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей