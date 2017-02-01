Сотрудники и волонтеры Псковского Красного Креста продолжают наносить визиты внимания к маломобильным подопечным

В рамках проекта Псковского Красного Креста «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в городе Пскове» стали регулярными визиты внимания сотрудников и волонтеров организации к маломобильным подопечным проекта из числа бывших малолетних узников фашистских концлагерей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, в очередной раз с визитом внимания сотрудник Красного Креста Любовь Сушилова и волонтер Анна Козорезова посетили 82-летнюю Нину Агафонову. Несколько лет назад Нина Александровна сама активно участвовала в деятельности благотворительной организации: посещала различные мероприятия, собирала пожертвования во время различных акций. Сейчас из-за серьезных проблем со здоровьем общительная и активная Нина Агафонова вынуждена редко выходить из дома. Она находится на надомном обслуживании одной из сестер милосердия Красного Креста, и такая поддержка, по словам пожилой женщины, помогает справиться со многими бытовыми трудностями.

Визит гостей из Красного Креста очень обрадовал Нину Агафонову, которая подготовила небольшое чаепитие. За чашечкой чая женщины обсуждали не только житейские новости, но и события в Псковском Красном Кресте. В беседе с единомышленниками Нина Александровна поделилась своими воспоминаниями из детства, когда их семью насильно вывезли в Латвию. Как рассказала пожилая женщина, несмотря на прожитые годы, боль от пережитого в детстве ужаса до сих пор осталась в сердце. В конце визита Любовь Сушилова вручила хозяйке небольшие подарки от председателя Псковского Красного Креста Петра Василевского, а Анна Козорезова подарила две баночки домашнего варенья собственного приготовления.

Напомним, что визиты внимания проходят в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в городе Пскове», финансируемым немецким фондом «Память, ответственность и будущее» и отделением Немецкого Красного Креста в городе Гере (Германия).

Источник: Псковская Лента Новостей