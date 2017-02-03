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Встречи депутатов с избирателями хотят приравнять к митингам

03.02.2017 14:06 ПЛН, Псков

В Госдуму внесен законопроект депутата от «Единой России», в котором предлагается встречи парламентариев всех уровней с избирателями приравнять к митингам. Как сообщает РБК, законопроект внесла в Госдуму 2 февраля депутат от Москвы Ирина Белых («Единая Россия»). Член комитета нижней палаты по законодательству предложила, чтобы встречи депутатов любого уровня, от местных советов до Госдумы, с избирателями фактически были приравнены к митингам и не могли происходить без предварительного согласования.

Поправками в закон о митингах предлагается ввести особый порядок уведомления о таких встречах: желающие пообщаться с избирателями парламентарии должны будут подать запрос на согласование мероприятия не позднее чем за семь дней (для обычных митингов минимальный срок - 10 дней).

Как отмечается в пояснительной записке, это необходимо «в том числе в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан». При этом на встречи с избирателями в специально отведенных для этого местах закон распространяться не будет.

Этот законопроект согласован с президентской администрацией и будет поддержан, сообщил РБК источник, близкий к руководству Госдумы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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