Псковичам напомнили длину разрешенной к вылову рыбы

В связи с началом зимнего нереста водных биоресурсов, а также в целях профилактических мероприятий сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству регулярно проводится разъяснительная работа, беседы с рыбаками-любителями и промысловиками.

Как сообщили Псковской области в управлении, с начала года в ходе 97 профилактических мероприятий инспекторским составом отдела рыбоохраны проведено 238 бесед с рыбаками-любителями. Всем любителям рыбной ловли вручались буклеты с выдержками из Правил рыболовства, где подробно рассказано о запретных районах промысла, о сроках запрета для добычи (вылова) водных биоресурсов. Особое внимание уделено минимальным (промысловым) размерам добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов, установленных Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна.

Так, согласно пункту 21.6.1. запрещается производить добычу (вылов), приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину менее указанной в таблице, кроме случаев разрешенного прилова.

Наименование водных биоресурсов Промысловый размер, см Сиг чудской 30 Ряпушка 10 Судак 40 Лещ 30 Щука 40 Угорь речной 55 Язь 28 Линь 25 Налим 40 Рыбец (сырть) 26



Длина рыбы определяется путем измерения от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника.

Для рыбаков-любителей разрешенный (промысловый) размер добываемых водных биологических ресурсов должен быть не менее следующего: для судака - 40 см, щуки - 40 см, рака – 10 см.

С начала января текущего года должностными лицами отдела рыбоохраны по Псковской области проведено 62 беседы с рыбопромысловыми бригадами, посвященных ограничениям и запретам, связанным с добычей (выловом) водных биоресурсов, а также 51 осмотр деятельности промбригад.

Источник: Псковская Лента Новостей