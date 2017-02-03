В Госдуме под руководством Ирины Яровой приступили к подготовке закона об усилении защиты детей от сексуального насилия

В Госдуме приступили к подготовке закона об усилении защиты детей от сексуального насилия. Как сообщил в пятницу сайт нижней палаты российского парламента, под председательством Ирины Яровой состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.

В работе группы приняли участие депутаты, члены Совета Федерации, представители министерств и ведомств, судебных и правоохранительных органов, ученые, медики, правозащитники.

Открывая дискуссию, заместитель Председателя Госдумы И.Яровая напомнила, что в 2013 году на законодательном уровне установлен целый ряд конкретных мер по защите детей. В частности, несовершеннолетнего стали признавать потерпевшим с момента возбуждения уголовного дела. Дети, ставшие жертвами преступлений, получили право на бесплатного адвоката.

Одновременно был установлен запрет на рассмотрение подобных дел судом присяжных, а участие в таких процессах психологов и психиатров стало обязательным. Введена и обязательная видеозапись, которая, по словам И.Яровой, позволит избегать многократных допросов, повторно травмирующих малолетних жертв.

Кроме того, в обновленном законодательстве зафиксировано требование о возмещении вреда и об уведомлении семьи по факту освобождения из мест лишения свободы лица, совершившего преступление. Законодателям также удалось добиться установления пожизненного административного надзора в отношении педофилов.

Несмотря на принятые меры, на фоне общего снижения преступлений в отношении несовершеннолетних число посягательств на их половую неприкосновенность растет. И это несмотря на то, что такие преступления имеют скрытый характер.

По статистике 20% преступлений, зарегистрированных в отношении детей от года до пяти лет, совершены на сексуальной почве. В возрастной группе от 6 до 10 лет каждый второй из почти 1,4 тысячи детей пострадал от полового насилия. В группе от 11 до 14 лет две трети пострадавших от преступлений стали жертвами педофилов.

По словам И.Яровой, среди преступников велика доля тех, кто сам когда-то подвергся насилию. В связи с этим, полагает депутат, нужны системные меры по работе с детьми - жертвами преступлений.

«Чем больше детей защитим как жертв насилия, тем меньше будет новых преступников», - уверена она.

Депутат предлагает также рассмотреть вопрос о приостановлении сроков давности по преступлениям против половой неприкосновенности. «Это полностью согласуется с Конвенцией Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации», - сказала И.Яровая.

По ее мнению, следует серьезно ужесточить наказание в отношении многоэпизодных преступлений, когда жертвами развратника или насильника становятся десятки детей.

«За развратные действия максимальный срок лишения свободы составляет три года. Если растлил сто детей, максимальное наказание будет всего четыре с половиной года. Никакой адекватности и соразмерности!», - заметила депутат.

Одновременно она предложила запретить назначать наказание ниже низшего предела по половым преступлениям и высказалась за введение обязательной судебно-психиатрической экспертизы, без которой невозможно поставить диагноз «педофилия».

Еще один вопрос, требующий обсуждения на следующих заседаниях рабочей группы, - создание межведомственной информационной базы, которая будет содержать сведения о лицах, осужденных за педофилию.

Идею разработки комплексной системы защиты детей и подростков от сексуального насилия полностью поддержал заместитель министра юстиции Дмитрий Аристов, призвавший уделить особое внимание мерам «социального информирования» и «правового просвещения». Эта тема, по его словам, должна затрагиваться на школьных уроках ОБЖ.

Заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности - начальник управления по борьбе с педофилией Управления организации борьбы с преступлениями против личности Главного управления уголовного розыска МВД Сергей Алабин сообщил, что чаще всего сексуальные преступления против детей и подростков совершаются в сети Интернет, на улицах (в подъездах) и дома, в семье. Уличное насилие, по его словам, чаще всего совершают мигранты. «Если раскрыть такое преступление по горячим следам не удается, потом сделать это очень трудно», - констатировал специалист, аргументируя необходимость введения обязательной геномной регистрации гастарбайтеров.

Главный внештатный детский специалист-психиатр Минздрава, заместитель генерального директора Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского Евгений Макушкин поддержал идею обязательной медицинской экспертизы лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности детей и подростков. «Мы готовы к увеличению нагрузки», - заверил он.

Руководитель лаборатории судебной сексологии центра имени Сербского Георгий Введенский сообщил, что по итогам экспертиз, проводимых в Центре, диагноз «педофилия» подтверждается в половине случаев.

Однако наклонность к педофилии имеют прядка 40% лиц мужского пола, заметил эксперт, сославшись на данные современных исследований. Большинство, правда, педофилами так и не становятся. Но, по словам Г.Введенского, целесообразно обсудить возможность анонимного лечения людей с такими наклонностями. Такая помощь, полагает он, будет востребована теми, кто еще не совершил преступления, критически относится к своим наклонностям и готов с ними бороться.

И.Яровая сообщила, что следующее заседание рабочей группы планируется провести через неделю.

Источник: Псковская Лента Новостей