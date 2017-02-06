Законопроект, отменяющий уголовное преследование за нарушения на митингах, внесен в Госдуму

Депутаты фракции ЛДПР разработали проект закона, отменяющего уголовное преследование за систематические нарушения на митингах. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу партии.

В 2014 году Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен статьей 212.1 «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Формулировка санкций статьи 212.1 по своему построению и составу близка конструкции части 1 статьи 213 «Хулиганство» УК РФ. При этом основанием для назначения судом наказания по статье «Хулиганство» являются нарушение общественного порядка, выражающееся в явном неуважении к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Формальным же основанием для назначения наказания по статье 212.1 УК РФ является лишь факт неоднократного нарушения положений статьи 20.2 КоАП РФ, безотносительно к тому, кем - участником или организатором публичного мероприятия - эти нарушения допущены, отметили в ЛДПР.

«Очевидно, что формулировка статьи 212.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность лица, которое уже понесло ответственность в порядке, установленном КоАП РФ. В статье 50 Конституции Российской Федерации содержится запрет повторного наказания за один проступок: «Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление"», - отмечается в сообщении.

Моральные и политические издержки от введения статьи 212.1 УК, считают депутаты, подготовившие законопроект, «оказались недопустимо высоки для общества в целом и конкретных граждан в частности».

Законопроект будет внесен в Госдуму и направится также в Верховный суд РФ и правительство России для получения официальных отзывов.

Добавим, что авторы документа ссылаются на дело Ильдара Дадина. Он стал первым россиянином, получившим реальный срок по закону 2014 года, установившему уголовную ответственность за неоднократные нарушения правил публичного собрания. Он приговорен к трем годам лишения свободы, а в сентябре этого года его этапировали в колонию ИК-7 в карельской Сегеже. Спустя два месяца он рассказал о пытках в колонии, в частности, о подвешивании за наручники, раздевании догола и угрозах изнасиловать. В 2016 году Дадин, отбывающий наказание, обратился в Конституционный суд с просьбой признать статью 212.1 УК противоречащей основному закону страны. Решение КС по этому вопросу пока не оглашено. Пока Дадин отбывает наказание в колонии в Алтайском крае.

Источник: Псковская Лента Новостей